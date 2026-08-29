¡Las Leonas son campeonas del mundo! Argentina consiguió la tercera estrella en una definición inolvidable

Las Leonas volvieron a hacer historia. La Selección Argentina de hockey sobre césped se consagró campeona del mundo 2026 tras empatar 1-1 con Países Bajos y quedarse con una dramática definición por penales australianos. El torneo se disputó en Países Bajos y Bélgica y el equipo argentino consiguió así su tercera Copa del Mundo .

Las Leonas van por la tercera estrella ante Países Bajos: hora y TV de la gran final del Mundial

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En el primer turno de la jornada, Bélgica derrotó 1-0 a Australia y se quedó con la medalla de bronce . Después llegó el momento más esperado: la gran final entre Argentina y Países Bajos, dos potencias que protagonizaron una nueva batalla por la gloria.

El encuentro comenzó con mucha intensidad y con ambos equipos buscando imponer su juego. Sin embargo, Países Bajos encontró la ventaja sobre el cierre del primer tiempo.

A falta de apenas un minuto para el final de la primera mitad , Yibbi Jansen ejecutó un córner corto y convirtió para poner el 1-0 ante Las Leonas.

Argentina tuvo que ir desde atrás durante buena parte del encuentro, pero nunca dejó de buscar el empate.

Majo Granatto apareció para Las Leonas

La igualdad llegó a través de una de las jugadoras argentinas más importantes. En el séptimo córner corto conseguido por Las Leonas, Majo Granatto logró quebrar la defensa neerlandesa y marcó el 1-1.

El empate llevó la final a una definición por penales australianos, donde apareció toda la personalidad del seleccionado argentino.

Los penales australianos (shoot-outs): Argentina hizo historia

Países Bajos comenzó la definición.

Pien Sanders fue la primera en ejecutar para las neerlandesas, pero falló.

Después llegó el turno de Victoria Granatto, quien convirtió para Argentina y puso a Las Leonas arriba.

Felice Albers tampoco pudo convertir para Países Bajos, mientras que Brisa Bruggesser marcó para Argentina y estiró la ventaja a 2-0.

Las neerlandesas reaccionaron con Marijn Veen, que convirtió para descontar y dejar la definición 2-1.

Luego llegó el turno de Zoe Díaz, quien convirtió para Argentina, aunque el gol fue anulado porque la jugadora golpeó la bocha con el revés del palo.

Freeke Moes tuvo la posibilidad de empatar para Países Bajos, pero no pudo superar a Cristina Cosentino, que volvió a ser determinante bajo los tres palos.

Y entonces llegó el momento del campeonato.

Sofía Cairó convirtió su penal y selló el 3-1 en la definición.

¡ARGENTINA ES CAMPEONA DEL MUNDO!

La tercera estrella de Las Leonas

Con este triunfo, Argentina consiguió su tercer título mundial. Las Leonas ya habían levantado la Copa del Mundo en Perth 2002 y Rosario 2010.

Ahora, 16 años después de su última consagración, una nueva generación volvió a escribir una página dorada para el hockey argentino.

La final ante Países Bajos tuvo todos los condimentos de un clásico: tensión, remontada, córners cortos, una definición desde los penales y una arquera argentina que volvió a ser decisiva.