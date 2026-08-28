Las Leonas ante Países Bajos: cómo está el historial en finales de Mundiales de hockey sobre césped

Ambos seleccionados protagonizan una de las rivalidades más intensas y ganadoras de la historia del hockey sobre césped internacional.

La rivalidad entre la Selección Argentina femenina de hockey sobre césped y el combinado de Países Bajos es una de las más apasionantes y exigentes de la historia de este deporte a nivel global. A lo largo de las décadas, ambos seleccionados han protagonizado cruces decisivos que definieron la cima del ranking internacional y la gloria ecuménica.

El historial en finales de Copas del Mundo muestra una marcada ventaja para el conjunto europeo, que se ha consolidado como el rival más difícil de vencer en partidos por el título mundial. De los encuentros mano a mano por la medalla dorada, las neerlandesas se impusieron en la mayoría de las ocasiones, mientras que el seleccionado albiceleste busca constantemente achicar esa brecha histórica.

Los antecedentes mundialistas más recordados Mundial de Perth 2002: Fue una de las páginas más doradas para Las Leonas. En suelo australiano, el equipo dirigido por Sergio Vigil se impuso con categoría y se quedó con el título máximo.

Mundial de La Haya 2014: En condición de local, el conjunto europeo frenó las aspiraciones argentinas en una definición muy disputada ante una multitud.

Mundial de Terrassa-Amstelveen 2022: En el último gran antecedente ecuménico, las neerlandesas aprovecharon la localía y se quedaron con el triunfo por la mínima diferencia, dejando a la albiceleste con la medalla de plata.