Las Leonas vencieron a Escocia y avanzaron a la segunda fase del Mundial

Las Leonas cerraron de la mejor manera la fase de grupos del Mundial de hockey 2026. El seleccionado argentino derrotó 2-0 a Escocia en Wavre, Bélgica, alcanzó los siete puntos y aseguró su clasificación a la segunda fase del torneo.

Mundial de hockey 2026: Las Leonas y Los Leones van por el título en un torneo con formato inédito

Las Leonas ganaron un partidazo ante Alemania y dieron un paso clave en el Mundial de Hockey

Argentina comenzó el partido con mucha intensidad y rápidamente tomó el control de las acciones. A cinco minutos del cierre del primer cuarto llegó la apertura del marcador: María José Granatto aprovechó un rebote de la arquera escocesa después de un córner corto y puso el 1-0.

Las dirigidas por Fernando Ferrara continuaron buscando ampliar la diferencia durante el segundo cuarto, aunque se encontraron con una sólida actuación de la arquera rival, que evitó varias veces el segundo tanto.

El premio llegó en el tercer período. A cinco minutos del final del cuarto, Lara Casas apareció para marcar el 2-0 y tuvo además un motivo especial para festejar: fue su primer gol en una Copa del Mundo de mayores .

Escocia pidió revisión de video por una posible infracción en la jugada previa, pero la decisión inicial fue ratificada y el tanto argentino quedó confirmado.

Durante el último cuarto, Las Leonas controlaron la ventaja y no pasaron mayores sobresaltos. Con el triunfo, cerraron la primera fase invictas, después del empate 1-1 ante Estados Unidos y la victoria 3-2 frente a Alemania.

Cómo sigue el Mundial para Las Leonas

Argentina terminó con siete puntos y quedó provisoriamente como líder del Grupo B, aunque su posición definitiva dependerá del partido entre Alemania y Estados Unidos.

En la segunda fase, Las Leonas integrarán el Grupo F junto con el otro seleccionado clasificado de su zona y los dos mejores equipos del Grupo C, que tiene como posibles protagonistas a Bélgica, España e Irlanda.

Los dos mejores equipos del Grupo F avanzarán a las semifinales, por lo que Argentina ya dio un paso importante en su objetivo de volver a pelear por el título mundial.