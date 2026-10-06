    • 6 de octubre de 2026 - 19:58

    River distinguió a Messi como Socio Honorario antes de su despedida de la Selección Argentina

    Stefano Di Carlo le entregó al capitán argentino una plaqueta, una camiseta especial y el carnet que lo reconoce como Socio Honorario del club.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Minutos antes del comienzo del partido entre la Selección argentina y Benín, Lionel Messi recibió un reconocimiento especial de River Plate. El club de Núñez lo distinguió como Socio Honorario, en la previa de la despedida del capitán del seleccionado argentino.

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    El reconocimiento se produjo en el Estadio Monumental, donde Messi disputó su último partido con la Albiceleste. El presidente de River, Stefano Di Carlo, fue el encargado de entregarle el carnet que lo acredita como Socio Honorario de la institución.

    Además, el dirigente le obsequió al futbolista una plaqueta y una camiseta especial, en un homenaje que rápidamente generó repercusión entre los hinchas en las redes sociales.

    El anuncio de River se conoció apenas unos minutos antes del amistoso ante Benín y se convirtió en uno de los momentos destacados de la previa. Messi volvió a recibir así un reconocimiento en una noche cargada de homenajes, en la que el Monumental fue escenario de su despedida de la Selección argentina.

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