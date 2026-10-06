River distinguió a Messi como Socio Honorario antes de su despedida de la Selección Argentina

Stefano Di Carlo le entregó al capitán argentino una plaqueta, una camiseta especial y el carnet que lo reconoce como Socio Honorario del club.

Minutos antes del comienzo del partido entre la Selección argentina y Benín, Lionel Messi recibió un reconocimiento especial de River Plate. El club de Núñez lo distinguió como Socio Honorario, en la previa de la despedida del capitán del seleccionado argentino.

El reconocimiento se produjo en el Estadio Monumental, donde Messi disputó su último partido con la Albiceleste. El presidente de River, Stefano Di Carlo, fue el encargado de entregarle el carnet que lo acredita como Socio Honorario de la institución.

Además, el dirigente le obsequió al futbolista una plaqueta y una camiseta especial, en un homenaje que rápidamente generó repercusión entre los hinchas en las redes sociales.