Lionel Messi busca hacer historia en la MLS con su tercera nominación consecutiva al MVP

El astro argentino Lionel Messi compite por el Premio Landon Donovan tras una brillante temporada en la MLS con el Inter Miami.

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Lionel Messi ha sido nominado como finalista al Premio Landon Donovan al mejor futbolista de la temporada en la Major League Soccer. El capitán del Inter Miami ya conquistó este galardón en las dos ediciones anteriores y aspira a convertirse en el primer jugador en la historia de la liga estadounidense en obtenerlo durante tres años consecutivos.

Another year. Another MVP nod. 👑



Our capitan Leo Messi has been named a finalist for the 2026 MLS MVP award! 👏



🔗 https://t.co/V2Xc7IxMCI pic.twitter.com/V3y1oFflpQ — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 12, 2026 Lionel Messi va por su tercer premio consecutivo El delantero rosarino cerró la fase regular con números contundentes: 26 goles en 31 partidos, cifras que le permitieron alzar la Bota de Oro de la MLS 2026 y ser el primer bicampeón consecutivo en ese rubro. Además, aportó 17 asistencias, liderando la ofensiva de su equipo, que finalizó segundo en la Conferencia Este.

La elección de los ganadores se basa en una votación dividida en tres sectores equitativos: cuerpos técnicos de los clubes, futbolistas de los planteles principales y periodistas especializados. Messi compite contra Evander, Guilherme, Hany Mukhtar y Cavan Sullivan.

¿Quiénes compiten contra el astro argentino? Durante el certamen, Messi también fue distinguido siete veces con el premio al Gol de la Jornada y formó parte del Equipo de la Jornada en 13 oportunidades. Su influencia en el funcionamiento ofensivo del equipo de Florida fue clave para que el Inter Miami finalizara la primera fase con 60 puntos.

El argentino fue elegido Gol de la Jornada en siete ocasiones y formó parte del Equipo de la fecha en 13 ocasiones. Acumuló un total de 43 contribuciones de gol, consolidándose como uno de los futbolistas más determinantes del torneo de FÚTBOL.