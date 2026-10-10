Cuánto cuesta el histórico poncho artesanal que lució Soledad Pastorutti frente a Lionel Messi

La imagen recorrió el país y se volvió viral en minutos. Durante la emotiva despedida de Lionel Messi en el Estadio Monumental, Soledad Pastorutti entonó las estrofas de “Brindis” luciendo una prenda repleta de identidad nacional: el famoso Poncho Bandera.

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Tejido en Belén, Catamarca, por una familia de artesanos dedicados desde hace generaciones al arte textil, este icónico diseño volvió a capturar la atención del público. Tras la presentación, comenzaron a circular en redes sociales versiones que situaban el valor de la pieza entre los 2 y los 3 millones de pesos. Sin embargo, sus creadores aclararon cuál es el valor real y explicaron el arduo trabajo que hay detrás de cada tejido.

El precio oficial confirmado por los propios artesanos para el Poncho Bandera es de $600.000.

El artesano Guillermo Carrasco desmintió las cifras millonarias que circulaban en internet y explicó que el monto responde estrictamente a la cantidad de horas y al nivel de detalle que demanda cada unidad.

La evolución del precio refleja el impacto de la economía y la alta demanda que ha tenido la prenda a lo largo del tiempo:

2023: Viralización por el futbolista Lisandro Martínez — $85.000

Actualidad: Homenaje de Soledad Pastorutti a Messi — $600.000

Un trabajo 100% artesanal: cómo se confecciona

El diseño del Poncho Bandera nació en 2010 en el marco de los festejos por el Bicentenario argentino, cuando la dupla compuesta por Carrasco y Baigorría decidió trasladar los símbolos patrios al telar criollo.

La confección completa de una sola pieza demanda entre 15 y 20 días de trabajo manual e involucra procesos totalmente naturales:

Materia prima: Lana pura de oveja seleccionada.

Colores celestes y azules: Se obtienen mediante el uso de índigo añil.

El Sol de Mayo: Es el elemento central del diseño y su tono amarillo característico se logra a partir de pigmentos extraídos de la cáscara de cebolla.

Debido a este proceso minuciosamente tradicional, la producción continúa siendo limitada y cuenta con una lista de espera de varios meses para quienes desean adquirir esta verdadera obra de arte de la indumentaria argentina.