La decisión de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires sobre el homenaje a Mario Roberto Santucho genera un fuerte debate institucional.

La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires ha generado un fuerte debate al declarar de interés institucional la inauguración de una escultura en homenaje a Mario Roberto Santucho, fundador del Partido Revolucionario de los Trabajadores y comandante del Ejército Revolucionario del Pueblo.

La decisión, impulsada por el Consejo Directivo de la facultad, ha sido criticada por considerarse una banalización y romantización de la violencia armada, cuyas acciones contribuyeron a legitimar el golpe de Estado de 1976. Santucho, figura clave en la década del 70, lideró ataques armados y secuestros extorsivos, actos que según los críticos, sabotearon el proceso democrático iniciado en 1973.

La controversia se agrava por la fecha elegida para la inauguración: el 10 de diciembre, coincidiendo con el aniversario de la recuperación democrática. Para Gabriel Conte, autor de una nota en 617 News, una universidad que exalta a una sola de las partes renuncia a su vocación plural y se desprestigia, perdiendo su esencia de comunidad donde todas las ideas pueden ser examinadas y discutidas.

La UBA rechaza el homenaje institucional La conducción de la UBA ha manifestado su rechazo al homenaje al terrorista Mario Santucho, anunciando que buscará que el Consejo Superior se pronuncie en contra de la iniciativa aprobada por la Facultad de Ciencias Sociales. El vicerrector Emiliano Yacobitti cuestionó la decisión y presentará un proyecto para impedirlo.

Por su parte, el Gobierno también reclamó que se impida el acto, previsto para el 10 de diciembre. La polémica se centra en la contradicción entre la defensa de la memoria, verdad y justicia frente al terrorismo de Estado y la reivindicación de figuras que, como Santucho, también ejercieron violencia bajo gobiernos democráticos, utilizando argumentos que debilitaron la institucionalidad.