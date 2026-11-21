Una nueva variante de Covid-19 fue detectada en Argentina . Investigadores de la Universidad Nacional de La Plata identificaron los primeros tres casos conocidos de PJ.2.1 , un linaje descendiente de Ómicron que desde el 19 de noviembre permanece bajo vigilancia de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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El hallazgo surgió tras la secuenciación de muestras clínicas realizada por el Área Genómica y Molecular del Laboratorio de Salud Pública de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP. Los pacientes identificados son dos bebés, de uno y dos meses, y un adulto de 58 años , que se encontraban hospitalizados.

La aparición de PJ.2.1 se produce además en momentos en que los registros oficiales muestran un leve incremento de la positividad de SARS-CoV-2 en el país. El último Boletín Epidemiológico Nacional contabilizó 10 casos en la vigilancia ambulatoria entre las semanas epidemiológicas 43 y 44 y 26 detecciones entre pacientes con infecciones respiratorias agudas graves.

PJ.2.1 pertenece a la familia de JN.1, descendiente de Ómicron , y comenzó a aumentar su presencia entre las secuencias analizadas a nivel internacional. La OMS informó que ese crecimiento se observa principalmente en América, con registros destacados en Canadá y Estados Unidos, además de detecciones en Brasil.

Una de sus características que despertó el seguimiento científico es su alta capacidad de unión al receptor ACE2 , utilizado por el coronavirus para ingresar a las células humanas. Sin embargo, la OMS advierte que esa característica no alcanza por sí sola para afirmar que provoque necesariamente una transmisión entre personas mucho mayor.

El organismo internacional evaluó como bajo el riesgo adicional para la salud pública mundial, aunque aclaró que esa conclusión todavía tiene un nivel de confianza limitado debido a que existen pocos datos clínicos comparativos.

¿Puede provocar cuadros más graves?

Por el momento, no hay evidencia que demuestre que PJ.2.1 produzca una enfermedad más grave que otras variantes actualmente en circulación. La OMS señaló que todavía resulta insuficiente la información disponible para determinar si genera más hospitalizaciones, cuadros severos o mortalidad.

Tampoco se identificó hasta ahora un grupo de síntomas exclusivos que permita diferenciar esta variante de otros linajes de Covid-19. Las manifestaciones continúan siendo compatibles con las habituales de una infección respiratoria, como fiebre, tos, dolor de garganta, congestión y malestar general.

La confirmación de tres casos permite establecer que PJ.2.1 ya está presente en Argentina, aunque los especialistas todavía deberán determinar mediante vigilancia epidemiológica y genómica cuánto está circulando realmente en el país.

Qué pasa con las vacunas

Los primeros estudios de laboratorio analizados por la OMS mostraron que anticuerpos de personas vacunadas con formulaciones adaptadas a los linajes LP.8.1 y XFG lograron neutralizar PJ.2.1. El organismo aclaró que esos resultados todavía no permiten calcular con precisión la protección frente a infecciones o cuadros graves en condiciones reales.

En Argentina, las recomendaciones sanitarias continúan apuntando a mantener actualizados los refuerzos contra el Covid-19, especialmente entre las personas con mayor riesgo de desarrollar complicaciones.

Mientras continúa el seguimiento de los tres primeros casos detectados, la vigilancia genómica será clave para determinar si PJ.2.1 aumenta su presencia en Argentina durante las próximas semanas y cuál será su comportamiento frente a los otros linajes que ya circulan en el país.