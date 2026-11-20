Un violento temporal de lluvia y viento golpeó con fuerza al este y sur de la provincia de Córdoba entre la noche del jueves y la madrugada del viernes. Con ráfagas que alcanzaron los 140 kilómetros por hora y precipitaciones que superaron los 100 milímetros, la tormenta dejó a cerca del 70% de la ciudad de San Francisco sin suministro eléctrico, provocó serios destrozos materiales y obligó a suspender el dictado de clases en varias localidades.

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El episodio se produjo en el cierre de una semana atravesada por una marcada inestabilidad climática en la región, vinculada al fenómeno de El Niño.

La cabecera del departamento San Justo fue el punto más castigado por el fenómeno. De acuerdo con el reporte de la Estación Meteorológica de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) – Facultad Regional San Francisco, una célula de tormenta de dimensiones reducidas pero de altísima intensidad se gestó directamente sobre el ejido urbano.

“A las 3:40 de la mañana la ciudad fue sorprendida por un viento de gran intensidad”, señalaron desde la entidad en declaraciones a El Doce TV. La fuerza de las ráfagas derribó ejemplares del arbolado público, provocó daños en plazas, paseos y galpones industriales, y ocasionó numerosas voladuras de techos, con mayor impacto en el sector noreste de la ciudad.

A pesar de la violencia del temporal, las autoridades confirmaron que no se registraron personas heridas ni evacuadas dentro de San Francisco, aunque sí hubo evacuaciones en otras zonas afectadas del sur y este cordobés.

En paralelo, los daños sobre ocho subestaciones eléctricas dejaron sin energía a aproximadamente el 70% de los vecinos, por lo que cuadrillas técnicas desplegaron un operativo progresivo para normalizar el servicio en los distintos barrios.

Graves destrozos en el Club Sportivo Belgrano

Uno de los puntos más golpeados por la tormenta fue el Club Sportivo Belgrano, que sufrió daños estructurales de magnitud en sus tres predios deportivos.

En el estadio principal, el viento arrasó con cerca del 85% de la histórica tribuna Centenario. Además, una estructura metálica de seis por tres metros fue arrancada de raíz, voló casi 40 metros y terminó incrustada en una vivienda lindera.

“Amanecimos con algo que no esperábamos. Hubo mucho destrozo; los tres predios fueron castigados y devastados en la parte estructural y edilicia”, lamentó Andrés Barovero, presidente de la institución.