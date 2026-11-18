El hecho ocurrió en la ciudad de Río Cuarto cuando el hombre caminaba junto a su esposa y resbaló hacia el cauce. Los efectivos lograron extraerlo utilizando una soga de sujeción.

Un hombre de 83 años protagonizó un dramático episodio en la ciudad cordobesa de Río Cuarto tras caer accidentalmente a un canal pluvial mientras caminaba junto a su esposa. Gracias a la rápida intervención policial, el jubilado fue rescatado ileso.

Según informaron fuentes policiales a la agencia Noticias Argentinas, el incidente se registró en la calle Balcarce al 451, frente a la Sección Alcaidía de Tribunales, en el barrio Santa Rosa. Por causas que aún son materia de investigación, el adulto mayor perdió el equilibrio, resbaló y se precipitó directamente al interior del canal de riego.

Al advertir la situación, efectivos de la dependencia policial cercana, con la colaboración de personal del área, acudieron de inmediato al lugar y desplegaron un operativo de salvataje utilizando una soga de sujeción, maniobra con la que lograron poner a salvo al hombre.

Asistencia médica y traslado Minutos después, una ambulancia del servicio de emergencias arribó a la escena para asistir al jubilado. Tras examinarlo en el lugar, los profesionales de la salud constataron que se encontraba en buen estado general y determinaron que no era necesario su traslado a un centro asistencial.