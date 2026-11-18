El ministro de Economía, Luis Caputo , salió al cruce de quienes pronostican que el dólar podría trepar a los $3.000 o $4.000 durante 2027 , cuando se desarrollen las próximas elecciones presidenciales. El funcionario descartó una fuerte escalada de la cotización y aseguró que el escenario económico actual es diferente al de otros períodos electorales.

Superávit fiscal en octubre acerca al Gobierno a la meta del FMI

Durante su participación en el encuentro Somos Pymes , realizado en La Rural, el titular del Palacio de Hacienda defendió el programa de estabilización del Gobierno y pidió modificar las expectativas sobre el comportamiento de la moneda estadounidense.

"Está en el ADN de muchos argentinos, producto de toda la tormenta que hemos sufrido, el seguir pensando: 'No, en algún momento el dólar tiene que ir a $3.000, a $4.000'. No es así, porque un plan de estabilización es exitoso", afirmó.

Luego fue más contundente al referirse a las proyecciones cambiarias para el año próximo: "Yo diría, cambien el chip, esto es la Argentina, no va a pasar" , expresó.

Uno de los principales argumentos del ministro fue el crecimiento de la disponibilidad de divisas. Según explicó, el saldo comercial pasó de US$8.000 millones a US$30.000 millones durante el último año , un cambio que, a su entender, modifica las condiciones para afrontar una eventual mayor demanda de dólares.

Caputo aclaró que la estabilidad cambiaria no responde a que los argentinos hayan dejado de comprar moneda extranjera, sino a que existe una mayor oferta para abastecer esa demanda.

"No es que la gente no se está dolarizando, la gente se dolariza, pero hay muchos más dólares", sostuvo.

En ese sentido, aseguró que actualmente hay divisas disponibles para quienes buscan ahorrar, para las empresas que necesitan importar y para que el Banco Central pueda recomponer sus reservas y fortalecer su balance.

Para respaldar su pronóstico, también recurrió al ejemplo de Uruguay. Según relató, durante los primeros dos años de su programa de estabilización, el peso uruguayo se apreció un 50% en términos reales y posteriormente mantuvo su cotización. Para Caputo, ese antecedente demuestra que un programa económico exitoso puede evitar las habituales presiones cambiarias.

Inflación, empleo y exportaciones: los números que destacó el ministro

Durante su exposición ante empresarios, Caputo también se refirió a otros indicadores de la economía argentina. Sobre la inflación, afirmó que el ritmo mensual se ubica alrededor del 1,5%, lo que anualizado representa aproximadamente un 20%.

El funcionario consideró que la desaceleración continuará siempre que el Gobierno mantenga la disciplina fiscal y monetaria.

En materia laboral, destacó que la Argentina volvió a registrar creación de empleo después de casi 20 años, aunque reconoció que gran parte de los nuevos puestos corresponden al sector informal.

También mencionó diferencias en la evolución de los ingresos. Según los números que presentó, el ingreso real de los trabajadores no registrados aumentó un 53% por encima de la inflación, mientras que los salarios del sector privado registrado crecieron un 10% en términos reales. En el sector público, en cambio, señaló que los ingresos permanecieron prácticamente estancados.

Otro de los puntos centrales fue el desempeño de las exportaciones. Caputo destacó los avances en distintos rubros: los productos primarios crecieron un 71%, las manufacturas de origen agropecuario un 41%, las industriales un 31% y los combustibles y la energía un 95%.

Además, proyectó que las exportaciones argentinas alcanzarán los US$23.000 millones en 2026 y que podrían triplicarse hacia 2031. Identificó a la energía y la minería como los sectores con mayor potencial de crecimiento.

El problema del crédito para las pymes y el mensaje a las grandes empresas

En otro tramo de su discurso, el ministro reconoció que el elevado costo del financiamiento en pesos representa uno de los principales obstáculos para las pequeñas y medianas empresas.

Según detalló, mientras la tasa de mercado ronda el 25%, muchas pymes deben acceder a créditos con intereses del 60%, 70% e incluso 80%.

Frente a esa situación, pidió a las grandes compañías que conformen las facturas de sus proveedores desde el primer día, aunque el pago se concrete a 90 días. De esa manera, las empresas más pequeñas podrían utilizar esos documentos para acceder a financiamiento con tasas más bajas.

También defendió las medidas de alivio financiero anunciadas por el Gobierno, entre ellas la suspensión durante 180 días de los embargos de ARCA y la extensión de los planes de cuotas para regularizar deudas tributarias.

Finalmente, Caputo volvió a defender el equilibrio fiscal como eje de la gestión de Javier Milei y cuestionó los modelos económicos anteriores. Sostuvo que la recuperación de la confianza es fundamental para atraer inversiones y aseguró que el Gobierno buscará mantener cuatro años consecutivos de equilibrio en las cuentas públicas.

De cara a 2027, su mensaje fue contundente: descartó una disparada del dólar a $4.000 y aseguró que la mayor disponibilidad de divisas permitirá atravesar el año electoral sin repetir las turbulencias cambiarias de otros períodos.