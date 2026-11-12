Luis Caputo destacó que la inflación de octubre fue la más baja en 15 meses

Tras conocerse que la inflación de octubre fue del 2,2%, el ministro de Economía de la Nación, Luis “Toto” Caputo, salió a respaldar la marcha del programa económico y puso el acento en la desaceleración de la inflación núcleo, que se ubicó en 1,5%, alcanzando su registro más bajo en los últimos 15 meses.

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A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el titular del Palacio de Hacienda desagregó los números publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y explicó que el índice general del décimo mes del año estuvo fuertemente influenciado por factores puntuales vinculados a las tarifas energéticas.

Al analizar las causas que llevaron al Índice de Precios al Consumidor (IPC) por encima del 2%, Caputo apuntó directamente al impacto tarifario en los servicios públicos y la energía:

“El dato del mes se vio impactado por las modificaciones en el Régimen de Zona Fría, que incidieron en la variación registrada en la división vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”, explicó el ministro.

En su desglose oficial, el funcionario remarcó el peso que tuvieron los componentes por fuera del núcleo durante octubre:

Precios estacionales: registraron un salto del 5,5% mensual.

Precios regulados: avanzaron un 2,9%, traccionados por los ajustes en tarifas y combustibles.

Por qué el Gobierno celebra el 1,5% de la inflación núcleo

Más allá de la aceleración del índice general respecto de septiembre, Caputo eligió destacar la evolución del IPC Núcleo indicador que excluye tanto a los productos estacionales como a los precios regulados y permite observar con mayor nitidez la tendencia de fondo de la economía.

Según subrayó el ministro, la variación mensual del 1,5% es la más baja desde julio de 2025. Además, remarcó dos hitos estadísticos para defender el rumbo de la desinflación:

Con la única excepción de julio de 2025, no se registraba un nivel mensual tan bajo de inflación núcleo desde enero de 2018.

La media móvil de tres meses de este mismo indicador también perforó pisos previos y alcanzó su menor registro desde enero de 2018.