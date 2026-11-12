La inflación de octubre fue del 2,2% y acumuló un 26,3% en lo que va de 2026

La inflación de octubre en Argentina fue del 2,2%, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Con este registro, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un incremento del 26,3% en los primeros diez meses de 2026 y alcanzó una variación interanual del 33,1% en comparación con octubre del año pasado.

Expectativa por la inflación de octubre: el INDEC publica el IPC y las consultoras estiman un dato cercano al 2%

Luis Caputo destacó que la inflación de octubre fue la más baja en 15 meses

El dato oficial terminó ubicándose por encima de lo que pronosticaban los analistas y las consultoras privadas (que proyectaban una cifra cercana al 2%, tras el 1,9% de septiembre) y reafirma la dinámica de vaivén que muestra el indicador desde julio.

El comportamiento de los precios durante el décimo mes del año consolida la tendencia oscilante iniciada a mitad de año, cuando el índice marcó 2,1% en julio. Desde ese momento, la tasa inflacionaria alternó subas y bajas sin lograr perforar de manera sostenida el piso del 2%.

En el balance de lo que va de 2026, los extremos de la medición mensual se mantienen sin cambios:

Al desagregar el informe técnico del INDEC por divisiones, el incremento estuvo liderado por el impacto de las tarifas energéticas y el esparcimiento, mientras que otros sectores mostraron una marcada moderación:

Mayores subas: La división con mayor incremento fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,2%), traccionada fundamentalmente por el ajuste en las tarifas del gas. En segundo lugar se ubicó Recreación y cultura (3,3%).

Menores subas: En el extremo opuesto se posicionaron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,8%) y Educación (1,3%), que funcionaron como anclas para el nivel general.

El comportamiento por categorías: Núcleo, Estacionales y Regulados

El análisis por categorías también reflejó presiones diferenciadas sobre el bolsillo:

Estacionales (5,5%): Fue el segmento de mayor salto mensual, explicado por las fuertes subas en verduras, tubérculos y legumbres.

Regulados (2,9%): Quedaron por encima del promedio general debido a los ajustes aplicados en el gas y en los combustibles para vehículos.

IPC Núcleo (1,5%): El componente que refleja la tendencia de fondo de los precios mostró un avance más acotado, con incrementos vinculados principalmente al alquiler de la vivienda y a los restaurantes.