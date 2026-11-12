    • 12 de noviembre de 2026 - 16:27

    La inflación de octubre fue del 2,2% y acumuló un 26,3% en lo que va de 2026

    El Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC aceleró respecto de septiembre y superó los pronósticos de las consultoras privadas.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La inflación de octubre en Argentina fue del 2,2%, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Con este registro, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un incremento del 26,3% en los primeros diez meses de 2026 y alcanzó una variación interanual del 33,1% en comparación con octubre del año pasado.

    Leé además

    luis caputo destaco que la inflacion de octubre fue la mas baja en 15 meses

    Luis Caputo destacó que la inflación de octubre fue la más baja en 15 meses
    expectativa por la inflacion de octubre: el indec publica el ipc y las consultoras estiman un dato cercano al 2%

    Expectativa por la inflación de octubre: el INDEC publica el IPC y las consultoras estiman un dato cercano al 2%

    El dato oficial terminó ubicándose por encima de lo que pronosticaban los analistas y las consultoras privadas (que proyectaban una cifra cercana al 2%, tras el 1,9% de septiembre) y reafirma la dinámica de vaivén que muestra el indicador desde julio.

    Un recorrido con altibajos en 2026

    El comportamiento de los precios durante el décimo mes del año consolida la tendencia oscilante iniciada a mitad de año, cuando el índice marcó 2,1% en julio. Desde ese momento, la tasa inflacionaria alternó subas y bajas sin lograr perforar de manera sostenida el piso del 2%.

    En el balance de lo que va de 2026, los extremos de la medición mensual se mantienen sin cambios:

    • El registro más bajo: agosto, con un 1,7%.
    • El pico del año: marzo, con un 3,4%.

    Qué rubros aumentaron más y cuáles menos en octubre

    Al desagregar el informe técnico del INDEC por divisiones, el incremento estuvo liderado por el impacto de las tarifas energéticas y el esparcimiento, mientras que otros sectores mostraron una marcada moderación:

    Mayores subas: La división con mayor incremento fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,2%), traccionada fundamentalmente por el ajuste en las tarifas del gas. En segundo lugar se ubicó Recreación y cultura (3,3%).

    Menores subas: En el extremo opuesto se posicionaron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,8%) y Educación (1,3%), que funcionaron como anclas para el nivel general.

    El comportamiento por categorías: Núcleo, Estacionales y Regulados

    El análisis por categorías también reflejó presiones diferenciadas sobre el bolsillo:

    Estacionales (5,5%): Fue el segmento de mayor salto mensual, explicado por las fuertes subas en verduras, tubérculos y legumbres.

    Regulados (2,9%): Quedaron por encima del promedio general debido a los ajustes aplicados en el gas y en los combustibles para vehículos.

    IPC Núcleo (1,5%): El componente que refleja la tendencia de fondo de los precios mostró un avance más acotado, con incrementos vinculados principalmente al alquiler de la vivienda y a los restaurantes.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    En septiembre, el IPC nacional había sido de 1,9%, luego del 1,7% registrado en agosto.

    Inflación de octubre: las consultoras esperan un dato cercano al 2% y el INDEC lo informará este jueves

    Inflación en CABA: aumentó en octubre y se ubicó en 1,9%

    Inflación en CABA: aumentó en octubre y se ubicó en 1,9%

    la inflacion de octubre habria vuelto a quedar por debajo del 2%: que rubros presionaron los precios

    La inflación de octubre habría vuelto a quedar por debajo del 2%: qué rubros presionaron los precios

    La inteligencia artificial impulsa la innovación tecnológica en las empresas.

    Inversión en inteligencia artificial: cómo la tecnología impulsa el crecimiento empresarial en Latinoamérica

    Por Redacción Diario de Cuyo