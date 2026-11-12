La inflación de octubre fue del 2,2% y acumuló un 26,3% en lo que va de 2026

La inflación de octubre en Argentina fue del 2,2%, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Con este registro, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un incremento del 26,3% en los primeros diez meses de 2026 y alcanzó una variación interanual del 33,1% en comparación con octubre del año pasado.
El dato oficial terminó ubicándose por encima de lo que pronosticaban los analistas y las consultoras privadas (que proyectaban una cifra cercana al 2%, tras el 1,9% de septiembre) y reafirma la dinámica de vaivén que muestra el indicador desde julio.
Un recorrido con altibajos en 2026
El comportamiento de los precios durante el décimo mes del año consolida la tendencia oscilante iniciada a mitad de año, cuando el índice marcó 2,1% en julio. Desde ese momento, la tasa inflacionaria alternó subas y bajas sin lograr perforar de manera sostenida el piso del 2%.
En el balance de lo que va de 2026, los extremos de la medición mensual se mantienen sin cambios:
- El registro más bajo: agosto, con un 1,7%.
- El pico del año: marzo, con un 3,4%.
Qué rubros aumentaron más y cuáles menos en octubre
Al desagregar el informe técnico del INDEC por divisiones, el incremento estuvo liderado por el impacto de las tarifas energéticas y el esparcimiento, mientras que otros sectores mostraron una marcada moderación:
Mayores subas: La división con mayor incremento fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,2%), traccionada fundamentalmente por el ajuste en las tarifas del gas. En segundo lugar se ubicó Recreación y cultura (3,3%).
Menores subas: En el extremo opuesto se posicionaron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,8%) y Educación (1,3%), que funcionaron como anclas para el nivel general.
El comportamiento por categorías: Núcleo, Estacionales y Regulados
El análisis por categorías también reflejó presiones diferenciadas sobre el bolsillo:
Estacionales (5,5%): Fue el segmento de mayor salto mensual, explicado por las fuertes subas en verduras, tubérculos y legumbres.
Regulados (2,9%): Quedaron por encima del promedio general debido a los ajustes aplicados en el gas y en los combustibles para vehículos.
IPC Núcleo (1,5%): El componente que refleja la tendencia de fondo de los precios mostró un avance más acotado, con incrementos vinculados principalmente al alquiler de la vivienda y a los restaurantes.