Inflación de octubre: las consultoras esperan un dato cercano al 2% y el INDEC lo informará este jueves

La inflación de octubre habría vuelto a ubicarse cerca del 2% mensual, aunque las principales consultoras muestran diferencias sobre si finalmente hubo una leve desaceleración o una nueva aceleración. Las proyecciones privadas se mueven entre 1,8% y 2,1% , mientras que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundirá el resultado oficial este jueves 12 de noviembre.

La inflación de octubre habría vuelto a quedar por debajo del 2%: qué rubros presionaron los precios

El dato será observado especialmente después de que el Índice de Precios al Consumidor registrara 1,9% en septiembre , por encima del 1,7% de agosto. De cumplirse las proyecciones más bajas, octubre marcaría una pequeña desaceleración de 0,1 puntos porcentuales; en cambio, las estimaciones superiores volverían a colocar al índice por encima del 2%.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central ubicó la inflación de octubre en 1,8% , el mismo nivel proyectado por los diez analistas que mejor anticiparon esta variable en el pasado. Para la inflación núcleo, que excluye componentes estacionales y regulados, la mediana del relevamiento fue de 1,7%.

Entre las estimaciones más moderadas aparecen las de Fundación Libertad y Progreso y Equilibra , que calcularon una inflación mensual del 1,8%. Para Libertad y Progreso, ese resultado llevaría la suba acumulada de los primeros diez meses del año al 25,9% y dejaría la variación interanual en torno al 32,7% .

Equilibra también proyectó una desaceleración respecto de septiembre y calculó que la inflación núcleo habría sido de 1,6%. En su relevamiento, los precios estacionales habrían aumentado 2,7% , impulsados principalmente por las verduras, mientras que los regulados habrían avanzado 1,8%, con el transporte público por encima del promedio.

C&T Asesores Económicos, por su parte, estimó una variación del 1,9%, exactamente igual a la registrada en septiembre. Según su medición, los productos estacionales volvieron a mostrar subas superiores al nivel general, mientras que la inflación núcleo se habría ubicado en 1,8%.

Las proyecciones más altas corresponden a Analytica y Eco Go. La primera calculó una inflación del 2%, impulsada principalmente por alimentos y bebidas, mientras que Eco Go estimó un 2,1%, con aumentos más pronunciados entre los precios regulados y estacionales.

Los alimentos y los regulados, entre las principales presiones

La evolución de los alimentos volvió a ocupar un lugar central en los relevamientos privados. Durante octubre, distintas mediciones detectaron aumentos en carnes, verduras, panificados y bebidas, aunque con comportamientos diferentes según la semana y la consultora. Los precios regulados también tuvieron incidencia a través de tarifas y transporte.

Como referencia previa al dato nacional, la inflación de la Ciudad de Buenos Aires fue de 1,9% en octubre, ligeramente por encima del 1,8% de septiembre. Aunque la composición del índice porteño difiere de la medición nacional, el resultado reforzó la expectativa de que el IPC del INDEC permanezca en torno al 2%.

Los primeros relevamientos de noviembre, en tanto, mostraron algunas señales de moderación en alimentos. LCG detectó una caída semanal de 0,2% en alimentos y bebidas durante los primeros días del mes, mientras que Analytica registró una suba de 0,5%. Ambas mediciones dejaron el promedio de las últimas cuatro semanas cerca de la zona del 2%.

Cuándo se conocerá el dato oficial

El INDEC publicará el IPC de octubre este jueves 12 de noviembre. El último dato oficial disponible corresponde a septiembre, cuando la inflación mensual fue del 1,9%.

La cifra permitirá saber si el índice retomó la desaceleración que se había observado hasta agosto o si se mantiene estancado alrededor del 2% mensual. Por ahora, el mercado concentra sus previsiones en una franja estrecha: entre 1,8% y 2,1%.