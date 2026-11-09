Navidad anticipada en San Juan: el motivo detrás de la exhibición adelantada y las estrategias para vender más

Una particularidad más que llamativa se observa en el microcentro de San Juan. Sucede que incluso en septiembre ya había locales que estaban sumando a sus góndolas artículos navideños. Con el paso de Halloween la oferta para fin de año comenzó a ganar mayor terreno y a más de un mes del armado del arbolito las fiestas ya se respiran en el comercio local.

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Detrás del arribo anticipado de la Navidad comercial hay un motivo que comparten todos los actores del rubro: la necesidad de vender. “La presencia de las cosas es porque tenes noviembre donde hay viajes de egresados, viajes de fin de año, y hay algunos que compran para desligarse de la locura de diciembre” , comentaron desde Comerciantes Unidos.

Por su parte, desde la Cámara de Comercio de San Juan, Hermes Rodríguez señaló que la exhibición de artículos vinculados a las fiestas de fin de año de manera adelantada es por “la desesperación de vender, que existe en todos los rubros” .

En medio de un contexto de caídas de ventas, los comerciantes no solo apuestan por promociones y beneficios, sino también en contener los incrementos de precios. El representante de una importadora local aseguró tras el contacto de este medio que no han tocado prácticamente los precios, ofreciendo árboles al mismo valor que la temporada pasada. Por su parte Rodríguez señaló que mientras hay comercios que no han tocado sus precios hay otros que aplicaron leves aumentos, que no superan el 15% en líneas generales.

DIARIO DE CUYO realizó un recorrido por algunos comercios que ya están exhibiendo la oferta navideña, donde no solo árboles o adornos forman parte de las propuestas, sino que, similar a lo que sucedió el año pasado, a raíz del boom de las importaciones, hay cada vez más ofertas.

Cabe destacar que los valores que se mencionan son a modo de referencia, lo que no implica que el consumidor pueda encontrar alternativas más económicas como también más caras. Todo dependerá del local y la calidad del producto que se adquiera.

Árboles de Navidad, un clásico que no pasa de moda

De distintas alturas y modelos, los árboles no dejan de estar presentes para esta fecha. Entre las propuestas exhibidas se pueden adquirir pequeños modelos o arboles que superan el metro y medio. El precio varía no solo del tamaño, sino también del modelo, teniendo a disposición los pinos tradicionales, las “versiones polleras” (cubre las patas del árbol dando un acabado limpio y elegante), estilo “canadiense” (imita la estructura de un pino real), nevados entre otros.

Precio promedio: según la altura y el modelo, los valores van desde $4.100 (60cm) superando los $50.000 (120cm).

Adornos para el árbol de Navidad

De las tradicionales bolas de colores, moños de distintos tamaños, minis paquetes de regalo a minis faroles con luz propia son parte de las variedades que se pueden encontrar en el comercio sanjuanino.

La particularidad, además del amplio surtido de opciones, es que hay una tendencia a unificar colores, ideal para quienes buscan una "Navidad aesthetic".

Precio promedio: el valor final dependerá de la calidad, cantidad y tamaño del producto final. En góndola las opciones van desde los $1.200 a los $15.000.

Punta de árbol

Este adorno es sin duda un infaltable en cada casa donde haya un árbol de Navidad, ya que es la decoración que se coloca en la cima del mismo. Entre las opciones destacan las estrellas, pero hay distintos modelos como tamaños para que vayan en sintonía con el árbol.

Precio promedio: desde los $1.000 en adelante.

Boas

Las tradicionales tiras decorativas que se utilizan para adornar el árbol, barandas o distintos rincones de la casa también tienen su variación de precios conforme el grosor de la misma y si es de un solo color o combinadas.

Precio promedio: varía desde los $800 a los $2.000.

Coronas navideñas

Ideales para decorar puertas, colocar en las ventanas o para darle un toque navideño extra a algún rincón de la casa, las coronas varían en torno a los materiales, colores y agregados.

Precio promedio: los costos van desde los $4.000 a los $20.000

Pesebres

Así como el árbol, hay familias que cada año colocan el pesebre para esta época, siendo la representación del nacimiento de Jesús. Generalmente las piezas contemplan a José, María, Jesús en su formato más básico, y luego se incorporan otras figuras como animales, los Reyes Magos y el Ángel.

Se pueden encontrar modelos en yeso y también otras opciones más interactivas, con movimiento, luces y hasta música.

Precio promedio: Desde los $22.000 hasta superar los $130.000.

Todo para la mesa navideña

No solo el árbol y opciones para la decoración le dan vida a las góndolas de los comercios sanjuaninos. La oferta se amplía a la mesa navideña, con propuestas como manteles temáticos, caminos de mesa y hasta descartables como vasos, servilletas y platos.

Precio promedio: Los manteles oscilan entre los $10.000 y los $15.000. Por su parte los caminos de mesa van desde los $8.000 a los $10.500.

En el rubro descartables los precios oscilan entre los $.2000 y los $2.500.

Accesorios y adornos navideños

Formaron parte de la oferta del año pasado y para esta temporada volverán a estar presentes los accesorios y adornos, sean para usar como para agregar un mayor espíritu decorativo al hogar.

Precios promedios:

Bolas de cristal: con distintos modelos, diseños y funcionalidades. Valores que van desde los $8.500 a $85.000.

Anteojos decorados: algunas opciones tienen frases, otros accesorios como un pequeño sombrero y hasta bigotes. Los precios van desde los $2.000 en adelante.

Vinchas: similar a los anteojos, cuenta con agregados de detalles alusivos a la fecha. Se encuentran desde los $2.500 en adelante.