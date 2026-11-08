Las ventas minoristas de las pymes cayeron 1,6% en octubre y acumulan una baja del 2% en el año

De acuerdo con el relevamiento elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el sector acumula una contracción del 2% en los primeros diez meses del año.

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas registraron una caída del 1,6% interanual en octubre a precios constantes, acumulando una retracción del 2% en los primeros diez meses del año, según el informe elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Pese a este nuevo traspié interanual, la medición desestacionalizada respecto a septiembre arrojó un leve repunte del 0,3%. Desde la entidad explicaron que la actividad comercial mostró una dinámica dispar, impulsada en la primera parte del mes por los consumos asociados al Día de la Madre y al recambio de temporada primavera-verano, para luego desacelerarse hacia la segunda quincena ante la restricción de los ingresos familiares y los límites de financiamiento.

A diferencia del canal físico, las ventas online desarrolladas por comercios con local a la calle exhibieron un fuerte incremento interanual del 17,7%, mostrando una alternativa clave para sostener las operaciones.

Balance heterogéneo por rubros De los siete sectores analizados por CAME, solo tres registraron números positivos en la comparación interanual:

Calzado y marroquinería: +3,6% interanual (+2,4% mensual; sin variación acumulada en 2026).

Textil e indumentaria: +3,6% interanual (+1,3% mensual; -1,9% acumulado).

Perfumería: +0,8% interanual (+1,7% mensual; -1,3% acumulado).

Por el contrario, los mayores retrocesos se concentraron en bienes esenciales e insumos:

Farmacia: -3,7% interanual (-1,1% mensual; +2,1% acumulado).

Alimentos y bebidas: -3,5% interanual (-0,3% mensual; -3,1% acumulado).

Ferretería, mat. eléctricos y construcción: -3,4% interanual (-0,3% mensual; +0,1% acumulado).

Bazar, decoración y muebles: -0,5% interanual (-0,5% mensual; -8,1% acumulado). Expectativas y clima de negocios El balance cualitativo de la encuesta reveló que el 51,9% de los comerciantes consideró que su nivel de actividad se mantuvo sin variaciones respecto al año pasado. Mientras que el 41% percibió un empeoramiento en su desempeño, solo el 7,1% reportó una mejora.