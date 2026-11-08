    • 8 de noviembre de 2026 - 18:45

    Las ventas minoristas de las pymes cayeron 1,6% en octubre y acumulan una baja del 2% en el año

    De acuerdo con el relevamiento elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el sector acumula una contracción del 2% en los primeros diez meses del año.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas registraron una caída del 1,6% interanual en octubre a precios constantes, acumulando una retracción del 2% en los primeros diez meses del año, según el informe elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

    Leé además

    el cybermonday 2026 arranco con ventas record de $25.000 millones en la primera jornada

    El CyberMonday 2026 arrancó con ventas récord de $25.000 millones en la primera jornada
    cayeron las ventas de autos usados y 0km en octubre: las cifras del mercado automotor

    Cayeron las ventas de autos usados y 0km en octubre: las cifras del mercado automotor

    Pese a este nuevo traspié interanual, la medición desestacionalizada respecto a septiembre arrojó un leve repunte del 0,3%. Desde la entidad explicaron que la actividad comercial mostró una dinámica dispar, impulsada en la primera parte del mes por los consumos asociados al Día de la Madre y al recambio de temporada primavera-verano, para luego desacelerarse hacia la segunda quincena ante la restricción de los ingresos familiares y los límites de financiamiento.

    A diferencia del canal físico, las ventas online desarrolladas por comercios con local a la calle exhibieron un fuerte incremento interanual del 17,7%, mostrando una alternativa clave para sostener las operaciones.

    Balance heterogéneo por rubros

    De los siete sectores analizados por CAME, solo tres registraron números positivos en la comparación interanual:

    • Calzado y marroquinería: +3,6% interanual (+2,4% mensual; sin variación acumulada en 2026).
    • Textil e indumentaria: +3,6% interanual (+1,3% mensual; -1,9% acumulado).
    • Perfumería: +0,8% interanual (+1,7% mensual; -1,3% acumulado).
    • Por el contrario, los mayores retrocesos se concentraron en bienes esenciales e insumos:
    • Farmacia: -3,7% interanual (-1,1% mensual; +2,1% acumulado).
    • Alimentos y bebidas: -3,5% interanual (-0,3% mensual; -3,1% acumulado).
    • Ferretería, mat. eléctricos y construcción: -3,4% interanual (-0,3% mensual; +0,1% acumulado).
    • Bazar, decoración y muebles: -0,5% interanual (-0,5% mensual; -8,1% acumulado).

    Expectativas y clima de negocios

    El balance cualitativo de la encuesta reveló que el 51,9% de los comerciantes consideró que su nivel de actividad se mantuvo sin variaciones respecto al año pasado. Mientras que el 41% percibió un empeoramiento en su desempeño, solo el 7,1% reportó una mejora.

    De cara a los próximos doce meses, el 48,4% proyecta que el desempeño de su empresa no sufrirá cambios y un 41,1% anticipa un escenario más favorable. Sin embargo, predomina la cautela a la hora de volcar capital: el 54,9% de los encuestados consideró que el contexto actual no es propicio para realizar nuevas inversiones.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    En San Juan crecen las capacitaciones vinculadas a minería y también las falsas ofertas laborales. 

    El negocio detrás de la fiebre minera: cursos costosos, promesas de trabajo y falsas ofertas

    Por Enzo Arrieta
    La cantidad de nieve en los campamentos trajo riesgos asociados, como el de avalanchas, y definirá los cronogramas de trabajo, algunos con presupuestos millonarios previstos. 

    El Niño exige a los proyectos mineros contratar más servicios y rearmar sus cronogramas y presupuestos

    Por Carolina Putelli
    iglesia y la mineria: la vision de la juventud, la articulacion de la mesa de tres patas y una necesidad que se vuelve urgencia

    Iglesia y la minería: la visión de la juventud, la articulación de la "mesa de tres patas" y una necesidad que se vuelve urgencia

    Por Celeste Roco Navea
    Argentina multiplica por 4,5 el promedio regional de 208 puntos y solamente Venezuela presenta un riesgo país superior.

    Alerta por el riesgo país: cerró en 939 puntos y Argentina ya tiene el segundo más alto de América Latina

    Por Redacción Diario de Cuyo