Las ventas minoristas de las pymes cayeron 1,6% en octubre y acumulan una baja del 2% en el año

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas registraron una caída del 1,6% interanual en octubre a precios constantes, acumulando una retracción del 2% en los primeros diez meses del año, según el informe elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
Pese a este nuevo traspié interanual, la medición desestacionalizada respecto a septiembre arrojó un leve repunte del 0,3%. Desde la entidad explicaron que la actividad comercial mostró una dinámica dispar, impulsada en la primera parte del mes por los consumos asociados al Día de la Madre y al recambio de temporada primavera-verano, para luego desacelerarse hacia la segunda quincena ante la restricción de los ingresos familiares y los límites de financiamiento.
A diferencia del canal físico, las ventas online desarrolladas por comercios con local a la calle exhibieron un fuerte incremento interanual del 17,7%, mostrando una alternativa clave para sostener las operaciones.
Balance heterogéneo por rubros
De los siete sectores analizados por CAME, solo tres registraron números positivos en la comparación interanual:
- Calzado y marroquinería: +3,6% interanual (+2,4% mensual; sin variación acumulada en 2026).
- Textil e indumentaria: +3,6% interanual (+1,3% mensual; -1,9% acumulado).
- Perfumería: +0,8% interanual (+1,7% mensual; -1,3% acumulado).
- Por el contrario, los mayores retrocesos se concentraron en bienes esenciales e insumos:
- Farmacia: -3,7% interanual (-1,1% mensual; +2,1% acumulado).
- Alimentos y bebidas: -3,5% interanual (-0,3% mensual; -3,1% acumulado).
- Ferretería, mat. eléctricos y construcción: -3,4% interanual (-0,3% mensual; +0,1% acumulado).
- Bazar, decoración y muebles: -0,5% interanual (-0,5% mensual; -8,1% acumulado).
Expectativas y clima de negocios
El balance cualitativo de la encuesta reveló que el 51,9% de los comerciantes consideró que su nivel de actividad se mantuvo sin variaciones respecto al año pasado. Mientras que el 41% percibió un empeoramiento en su desempeño, solo el 7,1% reportó una mejora.
De cara a los próximos doce meses, el 48,4% proyecta que el desempeño de su empresa no sufrirá cambios y un 41,1% anticipa un escenario más favorable. Sin embargo, predomina la cautela a la hora de volcar capital: el 54,9% de los encuestados consideró que el contexto actual no es propicio para realizar nuevas inversiones.