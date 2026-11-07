Alerta por el riesgo país: cerró en 939 puntos y Argentina ya tiene el segundo más alto de América Latina

El riesgo país argentino cerró la semana en 939 puntos básicos y volvió a ubicarse entre los niveles más altos de América Latina. El indicador elaborado por JP Morgan aumentó 19,3% en cinco ruedas , avanzó más de 150 unidades respecto del cierre anterior y alcanzó su valor más elevado desde octubre de 2025, en medio de una fuerte caída de los bonos soberanos argentinos.

El riesgo país explotó, superó los 900 puntos y alcanzó su máximo en más de un año: qué está pasando

Caputo atribuyó la suba del riesgo país al temor de que Milei no siga y prometió eliminar las retenciones

El dato adquiere todavía mayor dimensión al compararlo con el resto de la región. Argentina presenta actualmente el segundo riesgo país más alto de América Latina , únicamente detrás de Venezuela, que aparece con 4.473 puntos básicos. Ecuador, tercero en el ranking, registra 569 unidades, una distancia de 370 puntos respecto del indicador argentino.

Los datos regionales relevados por Bloomberg a partir de información de JP Morgan muestran además que los 939 puntos argentinos cuadruplican ampliamente el promedio latinoamericano , situado en 208 unidades, y también superan con amplitud el promedio global, de 207 puntos. El último dato argentino corresponde al cierre del viernes 6 de noviembre, mientras que los registros del resto de los países utilizados para la comparación corresponden al 4 de noviembre.

El ranking deja en evidencia la distancia que actualmente separa a la Argentina de buena parte de las principales economías latinoamericanas. Venezuela se mantiene en un escalón completamente diferente con 4.473 puntos , pero inmediatamente después aparece Argentina con 939, seguida por Ecuador con 569 y Bolivia con 494.

Argentina ocupa el segundo lugar del ranking regional con 939 puntos básicos. Los datos de los demás países corresponden al 4 de noviembre. Fuente: JP Morgan.

Más abajo aparecen El Salvador con 317 puntos, Colombia con 234 y México con 228. Todos ellos, junto con Venezuela, Argentina, Ecuador y Bolivia, se encuentran por encima del promedio latinoamericano de 208 unidades. Honduras, con 202, es el primer país de la clasificación que se ubica por debajo de esa referencia.

En números, el ranking queda de la siguiente manera:

Venezuela: 4.473 puntos.

Argentina: 939.

Ecuador: 569.

Bolivia: 494.

El Salvador: 317.

Colombia: 234.

México: 228.

Promedio América Latina: 208.

Promedio global: 207.

Honduras: 202.

República Dominicana: 195.

Brasil: 195.

Costa Rica: 158.

Guatemala: 141.

Panamá: 134.

Paraguay: 125.

Perú: 121.

Chile: 104.

Uruguay: 83.

La comparación también permite dimensionar la brecha. El riesgo argentino es 4,5 veces superior al promedio de América Latina, 4,8 veces mayor que el de Brasil, 7,5 veces el de Paraguay y 11,3 veces el de Uruguay, que posee el indicador más bajo entre los países seleccionados.

El salto de 152 puntos en apenas una semana

La escalada se aceleró durante los últimos días. Argentina había terminado la semana anterior con un riesgo país de 787 puntos básicos y cerró este viernes en 939, lo que representa una suba de 152 unidades y aproximadamente 19,3%. Los Bonares acumularon en ese mismo período una caída del 6%, mientras que los Globales retrocedieron alrededor de 5,7%.

El deterioro es todavía más marcado al observar lo ocurrido desde mediados de año. El indicador había alcanzado un mínimo de 403 puntos básicos en julio, el nivel más bajo en ocho años. Desde entonces trepó 536 unidades y más que se duplicó hasta alcanzar el máximo actual.

El último tramo de la suba coincidió con una mayor volatilidad internacional después de las elecciones legislativas de Estados Unidos y con un menor apetito global por activos emergentes. Sin embargo, distintos analistas advirtieron que el movimiento argentino fue considerablemente mayor al registrado por otros países comparables.

Por qué está subiendo el riesgo país

El deterioro responde a una combinación de factores externos y locales. Entre los primeros aparecen el aumento de la aversión al riesgo en los mercados internacionales, las tasas elevadas en Estados Unidos y la volatilidad que siguió a distintos procesos electorales en la región y en Norteamérica.

Pero el mercado también señala cuestiones específicamente argentinas. Entre ellas figuran las dudas sobre la disponibilidad de dólares para enfrentar los vencimientos de deuda de 2027 y 2028, el nivel de reservas, la evolución de la actividad económica y las perspectivas políticas de cara al próximo año electoral. Analistas consultados por Infobae remarcaron que el salto argentino fue mayor que el observado en créditos soberanos comparables.

Desde PPI señalaron además que el deterioro de los bonos comenzó a mediados de julio, antes de los últimos acontecimientos externos, y que las dudas relacionadas con el escenario político de 2027 fueron adquiriendo cada vez más peso en las valuaciones de la deuda.

El ministro de Economía, Luis Caputo, atribuyó parte de la volatilidad a la incertidumbre sobre la continuidad política del programa económico y sostuvo durante la semana que algunos inversores tienen temor a que Javier Milei no continúe después de 2027. Esa explicación convive con la visión de analistas privados, que también ponen el foco en las reservas y en la capacidad de afrontar los próximos vencimientos.

Qué significa que el riesgo país esté en 939 puntos

El riesgo país mide cuánto rendimiento adicional exigen los inversores para comprar deuda de una economía respecto de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que se utilizan como referencia internacional. Cada 100 puntos básicos equivalen a un punto porcentual.

Por eso, un indicador de 939 puntos significa que los inversores reclaman aproximadamente 9,39 puntos porcentuales adicionales por encima del rendimiento de los bonos estadounidenses para asumir el riesgo de la deuda argentina. Cuanto más elevado es ese diferencial, más costoso resulta para un país conseguir financiamiento internacional.

El nivel actual mantiene prácticamente cerrado el acceso argentino al crédito voluntario internacional a tasas razonables y encarece también las condiciones financieras para empresas del sector privado. El comportamiento de los bonos durante las próximas ruedas será clave para determinar si los 939 puntos representan un techo temporal o si continúa la tendencia alcista que comenzó a mediados de julio.