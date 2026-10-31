Las acciones argentinas acumularon cinco jornadas de pérdidas y el riesgo país rozó los 800 puntos

Los mercados financieros argentinos cerraron una semana marcada por los números negativos. En medio de un escenario internacional adverso, las acciones locales acumularon cinco ruedas consecutivas de caídas y el riesgo país escaló hasta ubicarse cerca de los 800 puntos básicos , uno de sus niveles más elevados del último año.

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El riesgo país volvió a rozar los 800 puntos y las acciones argentinas sufrieron otra jornada negativa

La tendencia estuvo condicionada principalmente por el comportamiento de las bolsas internacionales. Las fuertes ventas de acciones tecnológicas en Wall Street y el desplome de la Bolsa de San Pablo, en Brasil, generaron un efecto de arrastre sobre los mercados de la región y profundizaron la presión sobre los activos argentinos.

En ese contexto, el índice MSCI Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires terminó la semana por debajo de los 92.000 puntos, con una caída del 10,1% en pesos y del 10,6% medido en dólares a través de la cotización del contado con liquidación.

Las pérdidas también alcanzaron a las principales compañías argentinas que cotizan en Nueva York. Entre las más afectadas se encontraron Edenor, con una baja del 17,2%; Banco Supervielle, con el 17,1%; Grupo Galicia, con el 15%; Mercado Libre, con el 10,1%; y Pampa Energía, con el 9% . También retrocedieron YPF y Vista Energy.

Por su parte, los bonos soberanos en dólares registraron una caída promedio del 3% semanal. Este comportamiento impulsó al riesgo país, que mide el banco JP Morgan, a subir más de 80 unidades y alcanzar los 790 puntos básicos , un máximo que no se observaba desde octubre de 2025.

El impacto de los mercados internacionales

Uno de los factores centrales detrás de la caída fue el desempeño de las principales bolsas estadounidenses. Durante la semana, el índice tecnológico Nasdaq retrocedió un 2%, el Dow Jones perdió un 0,8% y el S&P 500 cayó un 0,6%.

A esto se sumó la fuerte corrección de la Bolsa brasileña. El índice Bovespa acumuló una caída del 18,2%, luego del resultado electoral que consagró a Luiz Inácio Lula da Silva para un nuevo mandato presidencial.

Desde distintas consultoras financieras advirtieron que el escenario internacional combina crecimiento económico con inflación y tasas de interés elevadas, un contexto que incrementa la sensibilidadargen de los inversores y genera mayor volatilidad en los activos tecnológicos y financieros.

Qué pasó con el dólar y las compras del Banco Central

En el mercado cambiario, el dólar mayorista cerró octubre a $1.534, con un incremento mensual de apenas $17, equivalente al 1,1%. En tanto, el dólar minorista terminó la semana a $1.560 para la venta en el Banco Nación, mientras que el dólar blue cerró en $1.565.

En medio de este escenario, el Banco Central compró USD 143 millones durante las últimas dos jornadas de la semana, en el marco de sus intervenciones en el mercado cambiario.

De esta manera, octubre terminó con una marcada corrección de las acciones y los bonos argentinos, en un contexto de incertidumbre internacional que volvió a poner bajo presión a los mercados locales.