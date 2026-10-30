La Agencia Federal de Emergencias trabaja junto a las provincias a través del Plan de Coordinación Federal ENOS para anticipar situaciones de riesgo y coordinar recursos ante posibles emergencias.

El Niño: cuáles son los niveles de alertas y cómo se debe actuar

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La llegada del fenómeno climático de El Niño vuelve a poner en primer plano la importancia de la prevención frente a posibles temporales, inundaciones y crecidas de ríos. Ante este escenario, el gobierno nacional difundió una serie de recomendaciones a tener en cuenta.

El Niño–Oscilación del Sur (ENOS) es un fenómeno natural que ocurre por el calentamiento del océano Pacífico ecuatorial y modifica los patrones de lluvia y temperatura en distintas regiones del mundo. En la Argentina suele favorecer lluvias por encima de lo normal, especialmente en el noreste del país.

La Agencia Federal de Emergencias trabaja junto a las provincias a través del Plan de Coordinación Federal ENOS para anticipar situaciones de riesgo y coordinar recursos ante posibles emergencias. Además, el Servicio Meteorológico Nacional emite alertas para distintos fenómenos. Se publican hasta 72 horas antes, se actualizan de forma permanente y se pueden consultar las vigentes para tu zona en smn.gob.ar/alertas.

¿Qué significan los niveles de alerta? Amarilla: pueden presentarse fenómenos meteorológicos con capacidad de daño. Mantenete informado y tomá precauciones.

pueden presentarse fenómenos meteorológicos con capacidad de daño. Mantenete informado y tomá precauciones. Naranja : se esperan fenómenos peligrosos. Extremá los cuidados y seguí las recomendaciones oficiales.

: se esperan fenómenos peligrosos. Extremá los cuidados y seguí las recomendaciones oficiales. Roja: se esperan fenómenos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres. Seguí las instrucciones de las autoridades. ¿Qué hacer ante lluvias intensas o tormentas? Ante la posibilidad de tormentas, se recomienda consultar las alertas y recomendaciones oficiales para cada zona y permanecer en lugares cerrados y seguros durante los fenómenos meteorológicos. También es importante evitar circular por calles y caminos inundados, así como mantenerse alejado de ríos, arroyos y áreas propensas a inundaciones.