El Niño: para que no mueran ahogados, en dos meses se trasladaron 147.500 animales desde las regiones afectadas

Se trata de bovinos y bubalinos de las zonas anegadas en las provincias de Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Santa Fe y la zona de islas de Buenos Aires.

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La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó que ante el avance de las crecidas de los ríos vinculadas al fenómeno de El Niño, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) facilitó las gestiones para el traslado de animales desde las zonas afectadas por las contingencias hídricas y reitera a los productores la importancia de adoptar medidas preventivas para proteger la sanidad y el bienestar del rodeo.

De acuerdo a los registros del organismo sanitario nacional desde agosto se evacuaron 147.500 bovinos y bubalinos de las regiones anegadas en las provincias de Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Santa Fe y la zona de islas de Buenos Aires.

La cantidad de cabezas movilizadas aumentó un 102 % respecto al mismo período en 2025 y demandaron 7.448 traslados, formalizados con la emisión del Documento de Tránsito electrónico (DT-e). Estas cifras corresponden a un balance parcial a la fecha, aunque se espera que los movimientos continúen aumentando a medida que evolucione la situación en cada región.

A fin de agilizar la evacuación y los trámites asociados al traslado de animales, el SENASA facilitó a los productores, entre otras gestiones administrativas, la emisión del DT-e y la inscripción de productores en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA), para que puedan responder a las urgencias operativas y logísticas del momento.