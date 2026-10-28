El Niño: qué contiene la "Mochila de Emergencia 72hs" que creó una emprendedora

Ante la preocupación por las posibles consecuencias del fenómeno de El Niño , una sanjuanina decidió transformar la prevención en una propuesta concreta. Se trata de Teresa Aballay, quien creó la "Mochila de Emergencia 72hs" , un equipo que reúne elementos esenciales para afrontar distintas situaciones críticas y estar preparados ante una eventual evacuación.

El plan de Hidráulica ante El Niño en San Juan: casas sobre la huella del río, ripieras bajo aviso y diques bajos

El Niño: de la preocupación a la acción, una emprendedora sanjuanina creó la "Mochila de Emergencia 72hs" apuntando a la prevención familiar

La mochila está organizada en cuatro kits que contienen insumos de primeros auxilios, herramientas y equipamiento, alimentos y documentación familiar. La idea es que cada persona pueda tener en un solo lugar los recursos básicos para responder ante una emergencia y transportarlos con facilidad si necesita abandonar su vivienda.

La iniciativa contempla también aspectos que pueden resultar fundamentales durante una contingencia, como contar con información médica de cada integrante de la familia, números de contacto y documentación personal protegida.

Uno de los principales componentes de la propuesta es el kit de primeros auxilios, que reúne 16 elementos para atender necesidades básicas de salud. Entre ellos hay barbijos, guantes descartables, agua oxigenada, curitas, cinta, tijeras, cortaúñas y un termómetro. También incluye gasas, cinta hipoalergénica y una pinza.

El segundo kit está destinado a las herramientas y el equipamiento necesario durante una emergencia. Contiene una radio solar y a pilas, una linterna a pilas, un cúter, un silbato y mantas térmicas, pensadas para ayudar a conservar el calor corporal ante situaciones de exposición.

El tercer compartimento está dedicado a los alimentos. La selección incluye latas de atún, choclo en conserva, picadillo y barras de cereal. Además, incorpora un abrelatas. Se trata de productos que permiten disponer de alimentos sin necesidad de cocinarlos inmediatamente.

El cuarto kit reúne documentación e información familiar, un aspecto al que Teresa Aballay le asigna especial importancia. La mochila incorpora un código QR que, al ser escaneado, dirige a una ficha que cada familia debe completar previamente con los datos de sus integrantes.

Ese registro contempla nombres y datos personales, números de contacto para emergencias, DNI, enfermedades y alergias. La información está pensada para que pueda ser consultada por quienes deban asistir a una persona durante una situación crítica.

La recomendación de Aballay es descargar la ficha, imprimirla y guardarla dentro de una bolsa junto con un lápiz, en el interior de la mochila. De esa manera, los datos estarán disponibles incluso si no se puede acceder a un teléfono celular. "Es imperioso tenerlo, sobre todo por la necesidad de contar con la documentación", señaló.

A estos elementos se suma un detalle incorporado en la parte inferior de la mochila: números telefónicos de emergencia, para facilitar el acceso a esos contactos cuando sea necesario.

Cómo es la mochila y qué características tiene

Además de seleccionar los elementos que formarían parte de los cuatro kits, Aballay puso especial atención en el bolso que los contiene. Buscó un modelo impermeable, resistente y cómodo, que permitiera transportar los artículos sin sumar un peso innecesario.

También incorporó mantas térmicas y procuró que el diseño tuviera la capacidad suficiente para guardar todo el equipamiento sin dificultar su traslado. El objetivo fue encontrar una alternativa funcional para diferentes personas y situaciones.

"Comencé a ver qué era lo más necesario para tener en una mochila, para que no sea pesada, sea cómoda para todos, que sea impermeable y que sostenga todo lo que se pueda llevar", explicó la emprendedora.

La historia detrás de la iniciativa de Teresa Aballay

La creación de la Mochila de Emergencia 72hs surgió de una preocupación personal. Aballay considera que en San Juan todavía falta una mayor conciencia social sobre la importancia de prevenir y anticiparse a los riesgos.

Madre, abuela y emprendedora, comenzó a darle forma al proyecto hace aproximadamente tres meses, en medio de las conversaciones sobre El Niño y sus posibles consecuencias. Sin embargo, la idea de contar con un equipo de emergencia no era nueva para ella.

Sus conocimientos como brigadista en el Centro Cívico y las numerosas capacitaciones vinculadas con la prevención en las que participó fueron determinantes para avanzar con la propuesta. A eso se suma su experiencia como emprendedora, ya que también está detrás de Atrapasueños, un proyecto relacionado con la indumentaria.

En diálogo con DIARIO DE CUYO, contó que la prevención siempre fue un tema presente en su vida familiar y que incluso había preparado su propia mochila mucho antes de comenzar con este emprendimiento.

"Tengo una idea muy arraigada sobre la prevención. En mi familia con hijos cuando eran niños siempre hablábamos de punto de encuentro si sucedía algo y cómo actuar ante una emergencia. Ahora ellos transmiten esos conocimientos a mis nietos. Se venía hablando de la mochila, yo tengo una armada hace mucho tiempo y eso me llevó a armar una mochila para la gente", narró.

Cuánto cuesta y cómo conseguir la Mochila de Emergencia 72hs

Uno de los desafíos del proyecto fue encontrar una alternativa que reuniera los elementos necesarios sin que el precio se volviera inaccesible. Para eso, Aballay investigó distintos modelos, comparó valores y evaluó cuáles eran los productos realmente útiles. También mantuvo conversaciones con proveedores para conseguir precios promocionales.

La intención fue evitar que el equipamiento se transformara en una carga difícil de transportar y, al mismo tiempo, ofrecer una propuesta que estuviera al alcance de quienes buscan prepararse ante una emergencia.

La Mochila de Emergencia 72hs se comercializa a $120.000 por unidad. Aunque inicialmente Aballay no sabía cuál sería la respuesta del público, la iniciativa despertó un importante interés: más de 200 personas se comunicaron para consultar por el producto.

" No sé si voy a tener ventas, pero el impacto que ha generado ha sido grande", expresó.

Entre las consultas también aparecieron pedidos para adaptar el contenido a necesidades alimentarias específicas. Algunas personas, por ejemplo, preguntaron si era posible preparar una versión con alimentos aptos para celíacos.

Aunque el proyecto tomó impulso ante la preocupación por El Niño, su utilidad no se limita a ese fenómeno climático. La preparación puede resultar importante frente a inundaciones, evacuaciones, cortes prolongados de servicios y otras contingencias, incluidas situaciones vinculadas con terremotos, un riesgo presente en San Juan.

Con 62 años y una trayectoria relacionada con el trabajo y el comercio, Aballay decidió convertir una preocupación cotidiana en un emprendimiento orientado a la prevención familiar. Su intención es acercar herramientas para que más sanjuaninos incorporen la preparación ante emergencias a su vida diaria.

Quienes quieran consultar por la Mochila de Emergencia 72hs pueden comunicarse directamente con Teresa Aballay al 264 559 3008.