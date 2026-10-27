Un médico advirtió que El Niño es "la tormenta perfecta" y alertó por un posible brote de dengue

El cardiólogo Jorge Tartaglione sostuvo que la combinación de lluvias abundantes, calor y agua acumulada favorece la aparición de enfermedades. Insistió en la prevención y recordó que la vacuna no reemplaza al repelente ni al descacharreo.

El médico cardiólogo Jorge Tartaglione encendió una alarma ante el riesgo de un nuevo brote de dengue en el país, en un contexto de lluvias abundantes, temperaturas en ascenso y agua acumulada. Lo planteó durante su participación en LN+, donde vinculó el escenario con el fenómeno del Súper Niño.

El especialista definió esa combinación de factores como “la tormenta perfecta”. Según explicó, el Súper Niño, junto con más calor y más lluvia, favorece la aparición de enfermedades asociadas a la gran cantidad de agua. En ese marco, remarcó la necesidad de actuar de manera anticipada, antes de que los casos aumenten.

Tartaglione relacionó el riesgo con la acumulación de agua en distintos espacios, un factor que favorece la proliferación del mosquito transmisor del dengue. Por eso insistió en la importancia del descacharreo, es decir, eliminar recipientes y objetos que puedan juntar agua.

Qué recomendó ante la sospecha de dengue El médico mencionó la hidratación, el reposo y el paracetamol como parte de los cuidados, siempre con orientación médica. También advirtió sobre los riesgos de tomar aspirina, ibuprofeno, diclofenac y otros antiinflamatorios cuando se sospecha dengue.