Brote de meningitis tras cirugías en Mendoza: dos muertos y clausura de quirófanos

Un brote de meningitis posquirúrgica detectado en el Hospital Privado de Mendoza encendió las alarmas en el sistema de salud de la vecina provincia y mantiene en alerta a las autoridades sanitarias. Tras confirmarse que cuatro personas que habían sido intervenidas en el establecimiento contrajeron una severa infección bacteriana, se ratificó el fallecimiento de dos de los pacientes.

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Como respuesta inmediata, el Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza dispuso la suspensión preventiva y el cierre total de la actividad en los quirófanos del nosocomio que atiende de forma predominante a adultos mayores y afiliados del PAMI. A su vez, se conformó un comité de crisis de expertos para determinar la fuente de contaminación.

La investigación comenzó formalmente el pasado miércoles 21 de octubre, tras la notificación de dos personas internadas en el Hospital Central de la capital mendocina. Ambos cuadros presentaban el aislamiento del mismo germen y el antecedente común de haber pasado por el quirófano del hospital privado intervenido.

La investigación epidemiológica confirmó que la infección fue causada por la bacteria Serratia marcescens, un patógeno oportunista presente en el ambiente que puede colonizar espacios húmedos e instrumental médico.

De acuerdo con especialistas y centros de referencia internacional como la Cleveland Clinic, esta bacteria afecta principalmente a pacientes hospitalizados o con el sistema inmunitario debilitado. La contagiosidad no es habitual fuera del ámbito hospitalario, pero presenta una severa complicación clínica: suele ser altamente resistente a múltiples antibióticos, lo que dificulta su tratamiento cuando ingresa al torrente sanguíneo o al sistema nervioso central.

Los equipos técnicos de la cartera de Salud inspeccionaron el sanatorio, tomaron muestras ambientales y abrieron un análisis riguroso sobre los procedimientos quirúrgicos, los lotes de anestésicos, los antisépticos y el instrumental utilizado para hallar el origen del foco de transmisión.

Recomendación y pauta de alerta a pacientes

Frente a la contingencia, la Dirección de Epidemiología de Mendoza, encabezada por la Dra. Andrea Falaschi, inició un monitoreo de seguimiento sobre todas las personas operadas en ese nosocomio durante el mes de octubre.

Desde el organismo recomendaron que cualquier persona que haya sido intervenida quirúrgicamente en dicho establecimiento durante este mes y presente síntomas tales como fiebre alta, dolor de cabeza intenso, vómitos, rigidez de nuca o alteraciones en el estado de conciencia, acuda de manera urgente a un centro médico para su evaluación.