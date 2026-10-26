El papa León XIV confirmó su viaje a la Argentina: "Me llena de alegría regresar al continente"

El papa León XIV confirmó que viajará a la Argentina en noviembre , despejando definitivamente las dudas que habían surgido sobre la realización de la gira luego de la intervención quirúrgica a la que fue sometido durante octubre. La Oficina de Prensa de la Santa Sede informó este lunes que el viaje apostólico por Uruguay, Argentina y Perú se desarrollará según el programa previsto y el Pontífice expresó su entusiasmo por regresar a América Latina.

Luciano Pereyra contó en pleno recital que le cantará al papa León XIV en Luján y se emocionó

El papa León XIV tendrá una bienvenida a pura música: las grandes figuras que le cantarán en Argentina

“ Me llena de alegría regresar al continente ”, expresó León XIV al referirse al viaje. El Papa señaló además que espera que la visita permita fortalecer los vínculos entre las comunidades, renovar el compromiso de la Iglesia y llevar un mensaje de fe, esperanza y paz a los países que recorrerá.

La gira completa se extenderá del 6 al 17 de noviembre e incluirá Uruguay, Argentina y Perú. La etapa argentina comenzará el domingo 8 de noviembre y terminará el miércoles 11 , con actividades previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Será uno de los acontecimientos religiosos más importantes de las últimas décadas en el país.

Captura del posteo de Vatican News (@VaticanNews) en X, donde se confirmó el entusiasmo del papa León XIV por su próximo viaje apostólico a América Latina.

El Pontífice llegará luego de visitar Montevideo, Paysandú y Florida, en Uruguay. Después de completar su agenda argentina continuará hacia Perú, donde tiene previsto recorrer Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa. En total serán once días de gira por América Latina y diez ciudades incluidas en el itinerario.

La realización del viaje había quedado bajo atención después de que León XIV fuera sometido el 13 de octubre a una operación en la que se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho. La intervención terminó con éxito y los estudios posteriores determinaron que no necesitaba tratamiento oncológico adicional, según informó oficialmente el Vaticano.

Este lunes, la Santa Sede comunicó que la recuperación continúa de manera favorable y que los últimos controles médicos no muestran contraindicaciones para realizar el viaje. El Pontífice ya retomó progresivamente sus actividades y continúa adaptando su agenda de acuerdo con las recomendaciones de sus médicos.

La confirmación despejó así la principal incertidumbre que quedaba sobre una visita que ya comenzó a movilizar preparativos en Argentina. En Buenos Aires incluso avanzó durante el fin de semana el armado de estructuras y el operativo relacionado con las actividades que encabezará el Papa.

Buenos Aires, Córdoba y Luján preparan la llegada del Papa

Durante su estadía en el país, León XIV encabezará encuentros religiosos y sociales en distintos puntos. Buenos Aires, Córdoba y Luján concentrarán las principales actividades, mientras miles de fieles de distintas provincias se preparan para participar de las celebraciones.

La visita tendrá además una fuerte presencia artística. Ya fueron anunciados nombres como Abel Pintos, Luciano Pereyra, Jorge Rojas, Jairo, Nahuel Pennisi y Valentino Merlo, además de más de 600 coristas y 200 músicos que acompañarán las distintas celebraciones y encuentros.

La llegada tendrá también un componente histórico: será la primera visita de un Papa a la Argentina desde Juan Pablo II en 1987, casi cuatro décadas después. Durante su estadía, León XIV también tiene previsto mantener un encuentro con el presidente Javier Milei.

La expectativa quedó definitivamente despejada este lunes con el comunicado de la Santa Sede. León XIV llegará a la Argentina el 8 de noviembre y permanecerá en el país hasta el día 11 antes de continuar su primera gran gira latinoamericana como Pontífice.