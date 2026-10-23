Las universidades públicas llevaron su reclamo al Papa León XIV por la falta de fondos

En la antesala de la histórica visita del Papa León XIV a la República Argentina, el sistema universitario público nacional hizo oír su reclamo en la Santa Sede. El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci , fue recibido por el pontífice y le entregó en mano un duro documento en el que cuestiona al Gobierno de Javier Milei por la falta de recursos y el incumplimiento de las leyes aprobadas por el Congreso.

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"Fue un honor saludar al Papa León XIV y una responsabilidad entregarle un documento en nombre de las universidades públicas de todo el país", destacó Bartolacci al término de la audiencia privada.

Durante la reunión, el titular del CIN le transmitió al Santo Padre la delicada situación que atraviesan las casas de altos estudios en el país. El informe de tres páginas entregado a León XIV contiene un diagnóstico detallado sobre el desfinanciamiento que afecta a la ciencia, la investigación y la enseñanza superior en Argentina.

Uno de los puntos más críticos del documento entregado en el Vaticano hace foco en la tensión entre el Poder Ejecutivo y los demás poderes del Estado a raíz del conflicto presupuestario.

"El Poder Ejecutivo, en una actitud sin precedentes, desconoce los otros dos poderes de la República: ignora la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795 , sancionada y ratificada por amplias mayorías en el Congreso, y desoye los fallos de la Justicia que ordenan su cumplimiento inmediato", detalla en uno de sus párrafos la misiva institucional.

En esa misma línea, el texto alerta a la máxima autoridad de la Iglesia católica sobre el riesgo institucional que implica esta postura: "Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se lesiona no es solo el presupuesto universitario, sino el contrato social que nos une y nos mantiene libres y en un Estado de derecho".

El nivel de inversión más bajo de la historia reciente

El escrito del Consejo Interuniversitario Nacional respalda el reclamo con cifras concretas respecto de la inversión estatal en la educación superior. De acuerdo a los datos oficiales procesados por la entidad:

Inversión promedio histórica (2016 - 2023): Las universidades nacionales representaban en promedio el 0,74% del Producto Bruto Interno (PBI) .

Caída en 2026: Los fondos destinados al sistema retrocedieron hasta alcanzar apenas el 0,47% del PBI.

Desde el CIN sostienen que este último porcentaje marca el registro más bajo de financiamiento en la historia del sistema universitario argentino. Esta retracción presupuestaria, indicaron, perjudica en forma directa los proyectos de investigación científica, las tareas de extensión comunitaria, la actualización de equipamiento tecnológico y, principalmente, la posibilidad real de miles de estudiantes de culminar sus estudios universitarios.

Expectativa por el mensaje papal en Argentina

Tras el encuentro, Bartolacci dio detalles sobre el estado de salud del pontífice y la expectativa del sector universitario de cara a su próximo viaje al país.

"Nos parecía relevante que pudiera tener mayores precisiones sobre la situación de la educación, la universidad y la ciencia en el país antes de su llegada. Encontré a un Papa fuerte, recuperado, amable y muy atento a la realidad argentina".

Las autoridades del CIN remarcaron su deseo de que la palabra del Sumo Pontífice durante su estadía en el país contribuya a fomentar instancias de diálogo y ayude a superar el conflicto que mantiene en vilo a las 57 universidades nacionales.