El papa León XIV tendrá una bienvenida a pura música: las grandes figuras que le cantarán en Argentina

La visita del papa León XIV a la Argentina tendrá música, danza y algunas de las voces más reconocidas del país. La organización confirmó los primeros artistas que participarán de los distintos encuentros y celebraciones que se realizarán durante la estadía del Santo Padre, prevista del 8 al 11 de noviembre en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Luciano Pereyra contó en pleno recital que le cantará al papa León XIV en Luján y se emocionó

El papa León XIV confirmó su viaje a la Argentina: "Me llena de alegría regresar al continente"

Entre los nombres de mayor reconocimiento aparecen Abel Pintos, Luciano Pereyra, Jorge Rojas, Jairo, Nahuel Pennisi y Valentino Merlo , quienes estarán distribuidos en diferentes actividades de la agenda papal. La propuesta artística será mucho más amplia: más de 600 coristas y 200 músicos acompañarán las celebraciones litúrgicas y en los próximos días se incorporarán nuevos artistas.

Uno de los primeros grandes nombres confirmados es Abel Pintos , quien participará del encuentro del Papa con el personal de servicio y los huéspedes del Cottolengo Don Orione, en Claypole. Allí estará acompañado por el Coro Cottolengo Don Orione.

La presencia del cantante será parte de una programación que busca combinar artistas populares, grupos religiosos, coros, danza y expresiones culturales de diferentes puntos del país durante los cuatro días de actividades.

Otra de las figuras centrales será Luciano Pereyra , confirmado para la vigilia y la misa que se realizará en la Basílica Nuestra Señora de Luján, uno de los puntos más importantes del recorrido papal.

En esa celebración también estarán:

Hermanos Menta

Filocalia

Campedrinos

Santiago Tucumán

Carafea

Ballet Sumampa

Luciano Pereyra

Luciano Pereyra contó en pleno recital que le cantará al papa León XIV en Luján y se emocionó

Jorge Rojas y Jairo estarán en Córdoba

La escala cordobesa tendrá también una fuerte presencia musical. Durante la vigilia y misa en FAdeA, Jorge Rojas y Jairo estarán entre los artistas más reconocidos que acompañarán las actividades.

La programación prevista incluye:

José Luis Miralles

Ruah

Coro Agnes

Tradición Serrana

DUITO

Ignacio Sagala

Andrés Castellano

Toco Para Dios

Jorge Rojas

Maxi Larghi

Pablo Martínez

Trinidad

Jairo

Cor Mariae

Córdoba será uno de los puntos centrales de la visita de León XIV y recibirá peregrinos provenientes de diferentes provincias para participar de las celebraciones.

Valentino Merlo y Nahuel Pennisi, con los jóvenes

El encuentro con los jóvenes en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires, tendrá una propuesta especialmente pensada para las nuevas generaciones. Entre los nombres confirmados aparecen Valentino Merlo y Nahuel Pennisi, junto a figuras provenientes de la música, los medios y otras expresiones artísticas.

Participarán:

Sofí Martínez

Nacho Girón

Banuev

Ensamble de Bailarines

Tati Domínguez

Valentino Merlo

Alan Madanes

Lucas Rodríguez

Maggie Cullen

Nahuel Pennisi

La propuesta apunta a convertir el encuentro juvenil en uno de los momentos más dinámicos de la agenda, combinando testimonios, música y diferentes manifestaciones culturales.

También habrá música en la gran misa de Buenos Aires

La previa y posterior misa prevista en el Monumento de los Españoles contará con otro grupo de artistas y músicos vinculados principalmente con la música religiosa y popular.

Los primeros confirmados son:

Los Olmos

Uriel Arcodaci

Athenas

Vero Sanfilippo

Magnificat

Corrientes purajhei

Además, Agustín Day será parte del encuentro del Papa con representantes del mundo del trabajo en la Ciudad de Buenos Aires.

El anuncio del Episcopado Argentino

La organización difundió oficialmente la primera nómina de artistas y aclaró que la lista todavía no está cerrada. En los próximos días serán anunciados nuevos participantes para las distintas actividades que acompañarán el recorrido de León XIV.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CEA (@episcopado.argentino)

Desde la organización explicaron que toda la propuesta artística busca representar la riqueza cultural y la diversidad de Argentina, reuniendo música, canto, danza y expresiones provenientes de distintas regiones.

La agenda artística acompañará una visita que movilizará a miles de personas en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Solo para las celebraciones litúrgicas ya están previstos más de 600 coristas y 200 músicos, mientras la organización continuará revelando nuevos nombres en los días previos a la llegada del Papa.