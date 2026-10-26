    • 26 de octubre de 2026 - 07:35

    Luciano Pereyra contó en pleno recital que le cantará al papa León XIV en Luján y se emocionó

    El músico lujanense se enteró de que será parte de la recepción al Pontífice y lo contó en el escenario, entre lágrimas y aplausos. “Una nueva bendición”, escribió después en redes.

    Luciano Pereyra.

    Luciano Pereyra.

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    Luciano Pereyra tendrá un lugar especial en la visita del papa León XIV a la Argentina: será el encargado de cantarle al Sumo Pontífice en Luján, la ciudad donde nació y donde vive actualmente.

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    El anuncio lo hizo el propio artista durante uno de sus shows de este fin de semana. Frente a su público, contó que acababa de recibir la confirmación y celebró que un Papa llegue a su ciudad. La reacción fue inmediata: el público lo ovacionó y él no pudo contener el llanto. Los presentes grabaron la escena y el video se viralizó en redes sociales, donde sus seguidores resaltaron su emoción.

    Más tarde, Pereyra compartió el fragmento en Instagram y volvió a expresar lo que significa para él. Dijo sentirse agradecido y destacó la profunda emoción de saber que va a cantar junto a su gente para el Papa, una oportunidad que definió como “una nueva bendición”.

    Cuándo y qué cantará

    La visita de León XIV al país se extenderá del domingo 8 al miércoles 11 de noviembre. Luján será la última parada de la gira, el miércoles 11, y la participación del cantante será uno de los momentos centrales de esa jornada.

    Entre otros temas, Pereyra interpretará “Si No Es Contigo”, su último lanzamiento y primer adelanto de su próximo álbum.

    También suena el nombre de Abel Pintos

    Otro artista vinculado a la agenda papal es Abel Pintos. A fines de septiembre, el cantante reveló que había recibido una invitación del Vaticano para presentarse ante León XIV. Según trascendió, su actuación sería el lunes 9 de noviembre, a las 9:15, en el Cottolengo Don Orione.

    Su equipo confirmó a Teleshow que existe una propuesta, aunque todavía faltan definir detalles. El propio Pintos, en una entrevista con TN, habló de la alegría y la honra que le provoca la convocatoria y explicó que las gestiones se manejan a través de su productora, Plan Divino. Pidió prudencia frente a los rumores y planteó que su postura es esperar y respetar los tiempos de la organización.

    Así, mientras Pintos aguarda precisiones, Pereyra ya tiene confirmado su lugar en la recepción al Papa en Luján.

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