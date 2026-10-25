El Museo Franklin Rawson lleva el arte sanjuanino y regional a Buenos Aires

En el marco de su 90° aniversario, el Museo Franklin Rawson realizará una gira federal que llegará a Buenos Aires con obras de artistas sanjuaninos y también de Mendoza, San Luis y La Rioja : se presentará en la feria ArteBa y en el Museo Nacional del Grabado , desde el 30 de octubre.

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Esta iniciativa forma parte de una estrategia de la institución para proyectar la producción local, también y regional en la escena nacional. "Las dos acciones, tanto la muestra del Museo Nacional de Grabado como la presentación en la Feria ArteBa, están enmarcadas dentro de lo que es el Plan Federal Estratégico de Posicionamiento de Artistas que el Museo está llevando adelante , que lo viene haciendo hace un tiempo, pero ahora con mucha más fuerza en el marco de los 90 años ", afirmó a DIARIO DE CUYO Emanuel Díaz Ruiz, director del Franklin Rawson, autor y gestor de estas iniciativas. "Para nosotros es un esfuerzo muy grande porque es un museo, una provincia, trasladando no solo a los artistas contemporáneos de San Juan, sino también a artistas de la región. Pero entendemos que el desarrollo de lo artístico y de la gestión no solo tiene que ver con la escena local, sino también con la escena regional. Mientras mejor esté posicionado el ámbito artístico y la escena regional a nivel nacional, mayores resultados vamos a tener nosotros", sostuvo.

Entendemos que el desarrollo de lo artístico y de la gestión no solo tiene que ver con la escena local, sino también con la escena regional Entendemos que el desarrollo de lo artístico y de la gestión no solo tiene que ver con la escena local, sino también con la escena regional

Sobre las oportunidades que se abren para los creadores de la provincia, Díaz Ruiz remarcó estas dos direcciones: "Básicamente tiene que ver con la movilidad de nuestros artistas, no solo en el ámbito expositivo, sino también dentro de un circuito de comercialización , un circuito de mercado de arte contemporáneo, que es lo más importante", subrayó Díaz Ruiz, quien apuntó que a lo lardo de 2025 y lo que va de 2026, el Franklin Rawson -como gestor de políticas que han dinamizado las artes en la región- ha movilizado alrededor de 95 artistas entre San Juan, Mendoza, San Luis y La Rioja”.

Una vez más, el Franklin Rawson dirá presente la prestigiosa feria de arte contemporáneo. En conjunto con Mendoza y mediante el Ente Cuyo Cultura , ocupará un espacio de 75 metros cuadrados para exponer las producciones de 15 artistas locales, algunos de los cuales también estarán presentes.

El director del Museo Franklin Rawson (segundo de izq. a der.) en el stand de San Juan, en la pasada edición de ArteBa

Ellos son Adela Cortínez, Agostina Furió, Alberto Álvarez, Andrés Labaké, Burka Gabriel, Carolina Meló Crubelier, Cimarrones, Humberto Costa, Mariana Bernal, Mariana Esquivel, Mariana Juárez, Oscar Pintor, Pablo Oieni, Silvina Martínez y Simon-Simon.

Con el respaldo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte; y el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y de empresas privadas, el Franklin Rawson podrá volver a incorporar nuevas piezas al patrimonio provincial.

“Es la 17° participación ininterrumpida del Museo, con adquisición de obra, en ArteBa. Es el museo de provincia con mayor presencia en la adquisición de arte contemporáneo en esta feria, no hay otro que registre eso", destacó Díaz Ruiz.

A su vez, valoró la trascendencia de abrir estos circuitos a los autores sanjuaninos. "Llevar a 15 artistas contemporáneos para el mercado de arte más importante que hay en Buenos Aires, o al mismo tiempo que ArteBa haya venido durante dos años consecutivos en el 2025 y el 2026 a San Juan, habla de estas acciones que estamos sosteniendo en el tiempo y que están generando este interés", explicó.

“Hay que acostumbrarse a sacar a San Juan y a posicionarlo afuera. Creo que es productivo, que dinamiza, que genera otras posibilidades y otras aperturas", marcó.

Museo Nacional del Grabado

La exposición se anuncia como "una invitación a pensar las fracturas del paisaje, las huellas del tiempo y la materia como territorio donde se inscriben las identidades regionales".

Por otra parte, a partir del 30 de octubre, el Museo Nacional del Grabado alojará la exposición "La falla", que reúne a más de 40 exponentes con más de cien obras de San Juan, Mendoza, San Luis y La Rioja. La muestra, que estará abierta hasta enero de 2027, marcará el cierre de la agenda anual de la institución nacional, con una mirada federal.

La propuesta regional cruza distintos períodos, tónicas y lenguajes del grabado, con un recorte de artistas históricos y contemporáneos de esta disciplina; una expansión del "Proyecto Grabado 2026" del Franklin Rawson, que actualmente se despliega en sus salas.

"La muestra tiene una particularidad, su nombre tiene que ver con ‘la falla’, entendida como una cuestión geográfica, geológica, pero también como esta situación del grabado, que es una fisura, un corte sobre la superficie de una matriz; y justamente esos cortes hablan de diferentes momentos, épocas, estilos”, explicó el director.

Este proyecto, gestado por el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, se concretó mediante una alianza institucional con el Museo Municipal de Arte Moderno Mendoza (MMAMM), el Museo Histórico de San Luis (MUSHAL), la Secretaría de Culturas de La Rioja y el espacio 2T.

El antecedente inmediato de esta articulación es “Confluencias¸ Red de identidades San Juan, Mendoza, San Luis”, exposición en la Casa del Bicentenario que, durante mayo y junio, convocó más de 40 artistas cuyanos.

“Cuando inauguramos esa muestra en mayo, fue altamente gratificante la cantidad de gente que fue a acompañar, que estuvo presente. Eso también habla de un museo que, a pesar de su lejanía física, tiene una presencia, un nombre, un reconocimiento. Todo el tiempo nos decían ‘cómo se mueven’, ‘cómo trabajan’ y eso es parte de lo que se buscó, que ahora está dando sus frutos”, cerró Díaz Ruiz.