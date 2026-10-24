    • 24 de octubre de 2026 - 20:17

    Charly por Charly: el genio del rock argentino llega a Netflix

    La plataforma confirmó que la producción del documental ya está en marcha, aunque por el momento no comunicó su fecha de estreno.

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    No hay fecha, pero sí la confirmación de Netflix sobre el documental de Charly 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Con motivo de la celebración por los 75 años de Charly García -que cumplió el viernes pasado-, Netflix confirmó el rodaje de un largometraje documental centrado en la vida y la obra del músico. Dirigida por Alejandro Hartmann, la producción abordará la trayectoria de una de las máximas figuras de la cultura popular hispanoamericana.

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    Charly en primera persona

    La propuesta audiovisual busca ofrecer una mirada íntima y retrospectiva sobre el impacto de un repertorio que atravesó a múltiples generaciones. El propio artista será el encargado de guiar el recorrido a través de sus vivencias e impresiones, tal como lo adelantó en el primer avance promocional.

    El proyecto está a cargo de Haddock Films, la prestigiosa firma cinematográfica que asume la responsabilidad de plasmar en imágenes el acervo musical del compositor. La iniciativa pretende examinar cómo sus canciones trascendieron fronteras y se consolidaron como un pilar fundamental dentro de la identidad colectiva, no solo en Argentina sino en toda la región.

    “Ahora sí, Charly por Charly”, definió el icónico compositor en el primer adelanto publicado por la compañía de streaming.

    Un desafío cargado de emotividad

    Tanto el equipo de realización como la producción ejecutiva destacaron la trascendencia personal y profesional que representa este trabajo:

    • Alejandro Hartmann (Director): Calificó la oportunidad como el reto más relevante de su trayectoria cinematográfica. Señaló que la discografía de García constituye la banda sonora de sus propios recuerdos y consideró un privilegio traducir ese universo sonoro al formato documental.

    • Vanessa Ragone (Productora ejecutiva): Expresó una profunda gratitud por liderar una obra sobre la figura más emblemática del rock nacional, subrayando el valor afectivo que guarda la creación del referente de la música hispana.

    Por el momento, las grabaciones ya se encuentran en desarrollo, aunque la fecha definitiva de su lanzamiento global se mantiene bajo reserva.

    Mirá el anuncio de Netflix sobre el documental

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