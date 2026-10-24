Agenda cultural de San Juan: ópera, recitales, teatro y más propuestas para este sábado

La agenda cultural de san juan propone para este sábado 24 de octubre una atractiva oferta de espectáculos y actividades culturales. La ópera La Traviata encabeza la cartelera , una gran producción del Teatro Colón que pondrá en escena su segunda función, en una gala inolvidable.

Agenda cultural de San Juan: propuestas para festejar el Día de la Madre

Agenda cultural de San Juan: variadas propuestas de arte y entretenimiento para vivir el viernes

Además de la propuesta lírica, la jornada nocturna se complementará con variados shows musicales de rock, jazz, folclore y cumbia, festivales de tango, obras teatrales, encuentros culturales y diversas exposiciones gratuitas.

La Traviata. 24 y 26 de octubre, a las 20 h en Sala Principal - Teatro del Bicentenario. Entradas a la venta en TuEntrada.com y en Boletería del TB. Hasta 30% OFF con Paquete Colón o 20% OFF en entradas individuales. 20% OFF para jubilados en Boletería del TB.

En el desierto. Musical en vivo y proyecciones audiovisuales de estudiantes de la ENERC. A las 20:00 h en Chalet Cantoni Casa Cultural (Av. Libertador San Martín 3317 oeste, Rivadavia)

El cumpleañito de Charly. Escucha a oscuras y en vinilo. Doce canciones. A las 21:30 h en Molleja Studio (9 de Julio 322 este). Entrada $15.000

Elmer Meza. Noche de jazz, con Elmer Meza. Menú de 4 pasos. A las 21:30 h en La Madeleine (restaurante de la Alianza Francesa, Mitre y Sarmiento) Reservas por WhatsApp al 2644858270.

La Vip de Nápoles. A las 22:00 h en Tierras negras (Calle 11 a 300 m al este de RN40, Pocito)

La Vip de Nápoles

Triunfadores Iracundos por siempre. A las 22:00 h en Parrilla Manolo (Calle 5 y Frías, Pocito) Reservas al 2644858848

Balboa. A las 22:00 h en Rocknrolla (Av. Libertador San Martín 2225 oeste). Reservas al 26454811411

Vía 66. A las 22:00 h en Barcelona: (Av. Libertador San Martín 1438 oeste) Reservas al 2645812630

Raúl Riveros. A las 22:00 h en BrewHouse (Av. Libertador Gral. San Martín 4874 oeste)

Revuelto Gramajo. A las 22:00 h en La Kelita (restaurante del Jockey Club)

Martín Sagua. A las 22:00 h en El bodegón de Perico (Lat. de Circunvalación a 200 mts de Ignacio de la Roza) Reservas 2644774440

CoverFest. Parabellum, Basta Fuerte, Proyecto Ruso, Cuadros Colgados, Caras, Reinos, Los reincidentes, El jefe Oscar. Desde las 22:00 en Complejo Eliazar (calle Paula Albarracín de Sarmiento pasando República del Líbano, Rawson) Entradas en soloentradas.com.ar

The Vintage Rock. A las 22:00 h en Antonio Gómez e hijos (Mendoza 1195 sur, Rawson)

Los Parhelios. A las 22:30 h en Bernardo (Lateral de Circunvalación oeste, antes de Ignacio de la Roza) Reservas: 2645101144

Yésica y Adriana. A las 22:30 h en Vintage Lounge Bar (Av. Ignacio de la Roza 1974 oeste, Rivadavia)

Semblanza. Folclore. A las 22:30 h en El Faro (Calle 5 vieja y Ramón Franco, Médano de Oro, Rawson)

Las estadísticas demuestran. Y Aluviales. A las 23:00 h en Intruses Style (Patricias Ilinca (Moron 1031 sur, Rivadavia)

Las estadísticas demuestran

Los cantares del Alba. A las 23:00 h en Camping Las Moras (Albardón)

Leo Altamirano. A las 23:00 h en Casino del Bono Park. Entrada gratis

Damas Gratis. A las 23:00 h en Predio Gaucho José Dolores (Ramón Franco entre 4 y 5, Rawson) Entradas desde $25.000 en Avantti

Los Sudakas. A las 23:00 h en Breaking Beer (Av. Libertador San Martín 1538 oeste, Capital)

Ale Segovia. La Fiesta. A las 23:00 h en Finca La Cabaña (Manuel Zavalla 1027 norte). Entradas en Entradaweb

La banda al rojo vivo. A las 00:00 en La Sala Club (Av. Rawson 1358 sur) Entradas en entradaweb.com

El Yeyo. A las 00:00 h en Al 700 Bar (Sargento Cabral 701 oeste, Desamparados)

TEATRO

Viejos los trapos. A las 20:00 h en Cine Teatro Municipal de Capital (Mitre 99 oeste)

Viejos los trapos

Yo, tú, él, ella y la epopeya. A las 22:00 h en Sala TeS (Juan B. Justo 335 sur, Rivadavia)

FIESTAS Y FESTIVALES

Festival de Tango. Clases, orquesta en vivo, exhibiciones, milonga. Del 23 al 25 de octubre, desde las 17:00 h en Centro Cultural Conte Grand. Informes al 2645178800

ENCUENTROS

Umdenken. Arte y Cultura alemanes. De 15:00 a 20:15 h en Instituto Alemán (Santa Fe antes de Gral. Acha). Música, disertaciones, proyecciones. Gratis.

VISITAS Y EXPOSICIONES

Amazonas fantásticas. Muestra de peinados y maquillajes exóticos y futuristas. A las 20:00 h en Parque Latinoamericano de Albardón. Gratis

Hecho a mano. Exposición de obras de Josefina Barud, Adela Cortínez y Alicia Garcés. Museo Tornambé – Centro de Creación y Museo de Artes Visuales (Av. Libertador San Martín 1666 oeste). Entrada libre y gratuita

El arte de la campaña. Estrategias y diplomacia para instalar una figura in partido propio, con exposición interactiva "Cante su voto". Horarios de atención: Lunes, martes, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados: 9:00 a 19:00 h - Miércoles: cerrado al público. Visitas guiadas: 10:00, 12:00, 15:00 y 18:00 h. En Sarmiento 21 sur. Informes al 2645608476.

Rastros del decir. Homenaje a Jorge Leonidas “Chiquito” Escudero. Exposición a cargo del colectivo artístico 18 Mundos y artistas invitados. Espacio Multipropósito El Carrascal (Sarmiento y Av. Libertador Gral. San Martín). Entrada: libre y gratuita.

Proyecto Grabado 2026. Aguafuertes, de Quinquela Martín. Palabrerío Furioso. Sensible Huella del Grabado, de José María Pineda. El pulso del Cobre. Además, colección Permanente. Espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 2644200598.

Proyecto Grabado 2026

Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Exposiciones temporarias y permanentes sobre la historia y el patrimonio de San Juan, en diferentes áreas. De lunes a viernes, de 9:30 a 17:00 h (horario corrido) y sábados de 11 a 17 h. Gratis. Mitre 864 Este, Capital, Tel. 2644639775

Teatro del Bicentenario. Exposición Buscar la Forma, de Mirta Romero, esculturas, con curaduría Alberto Sánchez Maratta. En el hall, con entrada libre y gratuita. Visitas: de lunes a viernes de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 20:00. Sábados de 9.30 a 14:00 h y domingos de 17:00 a 20:00 h. Visitas generales al teatro: lunes a sábado 11.30 y 18:00 h. Días de función en Sala Principal no se realizan visitas. Visita exprés: domingo 18.00 h, sin reserva previa. Las visitas guiadas son gratuitas y no requieren reserva previa. Para más información comunicarse al 4276438 (Interno 114 y 134) o al siguiente número de WhatsApp 2646018626 (solo mensajes). Las Heras 430 sur.

Museo de la Historia Urbana. Días de visita, en general: entradas $1000 (sanjuaninos), $1500 (resto del país), $2.500 (extranjeros). Menores de 10 años y estudiantes con grupo escolar, gratis. Museo de la Historia Urbana (25 de mayo 1128 oeste, Parque de Mayo)

Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Exposición Malvinas todo el año, con ilustraciones, vehículos y naves a escala, disponible hasta agosto. Biblioteca Provincial de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365

Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

Celda histórica de San Martín. Asociación Cultural Sanmartiniana. Visitas, de 9:30 a 13:00 h. Dirección: Calle Laprida 37 oeste. Teléfono 2644543510

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

Museo y Bodega Graffigna. Recorrido, degustación de vinos. Jueves, viernes y sábado, a las 11:00, 14:30 y 16:00 h. Experiencias de maridajes, con reserva previa, entre $10.000 y 20.000. Reservas 2645061581 Colón 1342 N.