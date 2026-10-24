    • 24 de octubre de 2026 - 08:14

    Agenda cultural de San Juan: ópera, recitales, teatro y más propuestas para este sábado

    Los sanjuaninos y visitantes podrán disfrutar de una cartelera con buenas propuestas, para pasar un lindo momento fuera de casa.

    La agenda cultural de San Juan incluye una nueva función de La Traviata, la producción del Teatro Colón con la que el Teatro del Bicentenario celebra sus 10 años.&nbsp;

    La agenda cultural de San Juan incluye una nueva función de La Traviata, la producción del Teatro Colón con la que el Teatro del Bicentenario celebra sus 10 años. 

    Foto:

    Diario de Cuyo | Estela Ruiz M.
    Por Estela Ruiz M.

    La agenda cultural de san juan propone para este sábado 24 de octubre una atractiva oferta de espectáculos y actividades culturales. La ópera La Traviata encabeza la cartelera, una gran producción del Teatro Colón que pondrá en escena su segunda función, en una gala inolvidable.

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    Además de la propuesta lírica, la jornada nocturna se complementará con variados shows musicales de rock, jazz, folclore y cumbia, festivales de tango, obras teatrales, encuentros culturales y diversas exposiciones gratuitas.

    MÚSICA

    La Traviata. 24 y 26 de octubre, a las 20 h en Sala Principal - Teatro del Bicentenario. Entradas a la venta en TuEntrada.com y en Boletería del TB. Hasta 30% OFF con Paquete Colón o 20% OFF en entradas individuales. 20% OFF para jubilados en Boletería del TB.

    En el desierto. Musical en vivo y proyecciones audiovisuales de estudiantes de la ENERC. A las 20:00 h en Chalet Cantoni Casa Cultural (Av. Libertador San Martín 3317 oeste, Rivadavia)

    El cumpleañito de Charly. Escucha a oscuras y en vinilo. Doce canciones. A las 21:30 h en Molleja Studio (9 de Julio 322 este). Entrada $15.000

    Elmer Meza. Noche de jazz, con Elmer Meza. Menú de 4 pasos. A las 21:30 h en La Madeleine (restaurante de la Alianza Francesa, Mitre y Sarmiento) Reservas por WhatsApp al 2644858270.

    La Vip de Nápoles. A las 22:00 h en Tierras negras (Calle 11 a 300 m al este de RN40, Pocito)

    La Vip de Nápoles

    La Vip de Nápoles

    Triunfadores Iracundos por siempre. A las 22:00 h en Parrilla Manolo (Calle 5 y Frías, Pocito) Reservas al 2644858848

    Balboa. A las 22:00 h en Rocknrolla (Av. Libertador San Martín 2225 oeste). Reservas al 26454811411

    Vía 66. A las 22:00 h en Barcelona: (Av. Libertador San Martín 1438 oeste) Reservas al 2645812630

    Raúl Riveros. A las 22:00 h en BrewHouse (Av. Libertador Gral. San Martín 4874 oeste)

    Revuelto Gramajo. A las 22:00 h en La Kelita (restaurante del Jockey Club)

    Martín Sagua. A las 22:00 h en El bodegón de Perico (Lat. de Circunvalación a 200 mts de Ignacio de la Roza) Reservas 2644774440

    CoverFest. Parabellum, Basta Fuerte, Proyecto Ruso, Cuadros Colgados, Caras, Reinos, Los reincidentes, El jefe Oscar. Desde las 22:00 en Complejo Eliazar (calle Paula Albarracín de Sarmiento pasando República del Líbano, Rawson) Entradas en soloentradas.com.ar

    The Vintage Rock. A las 22:00 h en Antonio Gómez e hijos (Mendoza 1195 sur, Rawson)

    Los Parhelios. A las 22:30 h en Bernardo (Lateral de Circunvalación oeste, antes de Ignacio de la Roza) Reservas: 2645101144

    Yésica y Adriana. A las 22:30 h en Vintage Lounge Bar (Av. Ignacio de la Roza 1974 oeste, Rivadavia)

    Semblanza. Folclore. A las 22:30 h en El Faro (Calle 5 vieja y Ramón Franco, Médano de Oro, Rawson)

    Las estadísticas demuestran. Y Aluviales. A las 23:00 h en Intruses Style (Patricias Ilinca (Moron 1031 sur, Rivadavia)

    Las estadísticas demuestran

    Las estadísticas demuestran

    Los cantares del Alba. A las 23:00 h en Camping Las Moras (Albardón)

    Leo Altamirano. A las 23:00 h en Casino del Bono Park. Entrada gratis

    Damas Gratis. A las 23:00 h en Predio Gaucho José Dolores (Ramón Franco entre 4 y 5, Rawson) Entradas desde $25.000 en Avantti

    Los Sudakas. A las 23:00 h en Breaking Beer (Av. Libertador San Martín 1538 oeste, Capital)

    Ale Segovia. La Fiesta. A las 23:00 h en Finca La Cabaña (Manuel Zavalla 1027 norte). Entradas en Entradaweb

    La banda al rojo vivo. A las 00:00 en La Sala Club (Av. Rawson 1358 sur) Entradas en entradaweb.com

    El Yeyo. A las 00:00 h en Al 700 Bar (Sargento Cabral 701 oeste, Desamparados)

    TEATRO

    Viejos los trapos. A las 20:00 h en Cine Teatro Municipal de Capital (Mitre 99 oeste)

    Viejos los trapos

    Viejos los trapos

    Yo, tú, él, ella y la epopeya. A las 22:00 h en Sala TeS (Juan B. Justo 335 sur, Rivadavia)

    FIESTAS Y FESTIVALES

    Festival de Tango. Clases, orquesta en vivo, exhibiciones, milonga. Del 23 al 25 de octubre, desde las 17:00 h en Centro Cultural Conte Grand. Informes al 2645178800

    ENCUENTROS

    Umdenken. Arte y Cultura alemanes. De 15:00 a 20:15 h en Instituto Alemán (Santa Fe antes de Gral. Acha). Música, disertaciones, proyecciones. Gratis.

    VISITAS Y EXPOSICIONES

    Amazonas fantásticas. Muestra de peinados y maquillajes exóticos y futuristas. A las 20:00 h en Parque Latinoamericano de Albardón. Gratis

    Hecho a mano. Exposición de obras de Josefina Barud, Adela Cortínez y Alicia Garcés. Museo Tornambé – Centro de Creación y Museo de Artes Visuales (Av. Libertador San Martín 1666 oeste). Entrada libre y gratuita

    El arte de la campaña. Estrategias y diplomacia para instalar una figura in partido propio, con exposición interactiva "Cante su voto". Horarios de atención: Lunes, martes, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados: 9:00 a 19:00 h - Miércoles: cerrado al público. Visitas guiadas: 10:00, 12:00, 15:00 y 18:00 h. En Sarmiento 21 sur. Informes al 2645608476.

    Rastros del decir. Homenaje a Jorge Leonidas “Chiquito” Escudero. Exposición a cargo del colectivo artístico 18 Mundos y artistas invitados. Espacio Multipropósito El Carrascal (Sarmiento y Av. Libertador Gral. San Martín). Entrada: libre y gratuita.

    Proyecto Grabado 2026. Aguafuertes, de Quinquela Martín. Palabrerío Furioso. Sensible Huella del Grabado, de José María Pineda. El pulso del Cobre. Además, colección Permanente. Espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 2644200598.

    Proyecto Grabado 2026

    Proyecto Grabado 2026

    Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Exposiciones temporarias y permanentes sobre la historia y el patrimonio de San Juan, en diferentes áreas. De lunes a viernes, de 9:30 a 17:00 h (horario corrido) y sábados de 11 a 17 h. Gratis. Mitre 864 Este, Capital, Tel. 2644639775

    Teatro del Bicentenario. Exposición Buscar la Forma, de Mirta Romero, esculturas, con curaduría Alberto Sánchez Maratta. En el hall, con entrada libre y gratuita. Visitas: de lunes a viernes de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 20:00. Sábados de 9.30 a 14:00 h y domingos de 17:00 a 20:00 h. Visitas generales al teatro: lunes a sábado 11.30 y 18:00 h. Días de función en Sala Principal no se realizan visitas. Visita exprés: domingo 18.00 h, sin reserva previa. Las visitas guiadas son gratuitas y no requieren reserva previa. Para más información comunicarse al 4276438 (Interno 114 y 134) o al siguiente número de WhatsApp 2646018626 (solo mensajes). Las Heras 430 sur.

    Museo de la Historia Urbana. Días de visita, en general: entradas $1000 (sanjuaninos), $1500 (resto del país), $2.500 (extranjeros). Menores de 10 años y estudiantes con grupo escolar, gratis. Museo de la Historia Urbana (25 de mayo 1128 oeste, Parque de Mayo)

    Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Exposición Malvinas todo el año, con ilustraciones, vehículos y naves a escala, disponible hasta agosto. Biblioteca Provincial de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365

    Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

    Celda histórica de San Martín. Asociación Cultural Sanmartiniana. Visitas, de 9:30 a 13:00 h. Dirección: Calle Laprida 37 oeste. Teléfono 2644543510

    Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

    Museo y Bodega Graffigna. Recorrido, degustación de vinos. Jueves, viernes y sábado, a las 11:00, 14:30 y 16:00 h. Experiencias de maridajes, con reserva previa, entre $10.000 y 20.000. Reservas 2645061581 Colón 1342 N.

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