    • 18 de octubre de 2026 - 08:04

    Agenda cultural de San Juan: propuestas para festejar el Día de la Madre

    Obras teatrales, almuerzos con shows en vivo, ferias y visitas a espacios de la provincia integran la oferta para este domingo 18 de octubre.

    La agenda cultural de San Juan de este domingo incluye la exitosa pieza teatral Empieza con D.&nbsp;

    La agenda cultural de San Juan de este domingo incluye la exitosa pieza teatral Empieza con D. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Este domingo 18, la agenda cultural de San Juan celebra el Día de la Madre con variadas propuestas. Destaca la prestigiosa obra teatral Empieza con D, siete letras, de Juan José Campanella, en el Teatro Sarmiento. Una oportunidad imperdible para disfrutar de las artes escénicas en familia.

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    Además, los sanjuaninos podrán festejar con tradicionales almuerzos acompañados de shows de música en vivo en diversos restaurantes y fincas de la provincia. La agenda se completa con visitas a espacios culturales, ferias artesanales, danza y recitales para homenajear a mamá en su día.

    MÚSICA

    Reinas de caos. Ana Paroldi, Guadalupe de la Fuente y Agustina Brizuela, a las 13:00 en Ilinca (Morón 1031 sur, Rivadavia)

    Reinas del caos

    Reinas del caos

    Dúo Díaz-Heredia. A las 13:00 h en El Faro de campo (Calle 5 vieja y Ramón Franco, Médano de Oro)

    Tributo a Sandro. Con Alexandro y Richard Ruarte. Al mediodía en Fogón (Las Heras y 25 de mayo)

    Los de la Cañanda. A las 13:00 h en El bodegón de Perico (Lat. de Circunvalación a 200 mts de Ignacio de la Roza) Reservas 2644774440

    Luciano Sagua. A las 13:00 h en Antonio Gómez e hijos (Mendoza 1195 sur, Rawson)

    Raigal. A las 13:00 h en Estancia La Paz (Angaco)

    Mariana Clemensó y Ale Music. A las 13:00 h en Tierras Negras (Calle 11 a 300 m al este de RN40, Pocito)

    Mariana Clemensó

    Mariana Clemensó

    Nacional Hip Boss. Competencia Fem y Disidente. Shows en vivo. Muestra de arte y feria. Desde las 16:00 h en Centro Cultural Conte Grand (San Luis y Las Heras). Gratis.

    Tana Borghetti y Javier Costilla. A las 20:00 h en el ciclo Escuchame una cosita. Cervecería Donata del Desierto (Av. Libertador San Martín 3311 oeste) Entrada gratuita

    Puff Puff Pass. Franky Style y Fazzini. A las 20:00 h en El bar del Titi (España y Tacuarí, Rawson)

    Correa y Buffagni. A las 22:00 h en Denver (Caucete)

    Naara Stone. A las 22:30 h en Broadway (Mendoza 4331 sur, Villa Krause) Reservas al 2644463223

    El Dipy. A las 00:00 h en Pío Baroja (Av. Libertador San Martín 1525 oeste)

    La Misa de Omega. A las 00:00 en Mala Mía Club (Ignacio de la Roza 631 oeste)

    TEATRO

    Empieza con D, siete letras. De Juan José Campanella. Con Eduardo Blanco y Victoria Almeida. A las 20:30 h en Teatro Sarmiento. Entradas desde $50.000 en entradaweb.

    DANZA

    Transcordillerano. Festival de solos de danza. Desde las 20:00 h en Cooperativa Teatro de Arte (O'Higgins 501 este). Entradas $15.000.

    ENCUENTROS

    Día de la madre. Desde las 18:00 h en Plazoleta Guayaquil. Patio de artesanos y emprendedores. Gratis. Plazoleta Guayaquil (San Martín)

    VISITAS Y EXPOSICIONES

    El arte de la campaña. Estrategias y diplomacia para instalar una figura in partido propio, con exposición interactiva "Cante su voto". Horarios de atención: Lunes, martes, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados: 9:00 a 19:00 h - Miércoles: cerrado al público. Visitas guiadas: 10:00, 12:00, 15:00 y 18:00 h. En Sarmiento 21 sur. Informes al 2645608476.

    Proyecto Grabado 2026. Aguafuertes, de Quinquela Martín. Palabrerío Furioso. Sensible Huella del Grabado, de José María Pineda. El pulso del Cobre. Además, colección Permanente. Espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 2644200598.

    Teatro del Bicentenario. Exposición Buscar la Forma, de Mirta Romero, esculturas, con curaduría Alberto Sánchez Maratta. En el hall, con entrada libre y gratuita. Visitas: de lunes a viernes de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 20:00. Sábados de 9.30 a 14:00 h y domingos de 17:00 a 20:00 h. Visitas generales al teatro: lunes a sábado 11.30 y 18:00 h. Días de función en Sala Principal no se realizan visitas. Visita exprés: domingo 18.00 h, sin reserva previa. Las visitas guiadas son gratuitas y no requieren reserva previa. Para más información comunicarse al 4276438 (Interno 114 y 134) o al siguiente número de WhatsApp 2646018626 (solo mensajes). Las Heras 430 sur.

    Exposición Buscar la Forma

    Exposición Buscar la Forma

    Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

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