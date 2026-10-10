Agenda Cultural de San Juan: actividades y espectáculos para disfrutar este sábado

La agenda cultural de San Juan presenta las actividades programadas para este sábado 10 de octubre . La programación incluye múltiples opciones musicales, ferias, festivales, muestras artísticas e históricas y propuestas escénicas.

Agenda cultural de San Juan: actividades y espectáculos para este domingo

Agenda cultural de San Juan: un viernes a pura música, teatro y exposiciones

En cuanto a artes visuales, nuevas muestras han renovado la cartelera con interesantes propuestas. Y los festivales aportan una gran cuota de color a la cartelera de sábado.

Higinio. De 18:00 a 23:00 h en Finca Sierras Azules (Zonda)

La Nota. 10 años. A las 21:30 h en Teatro Kümmel (Rawson)

Paola Hascher full band. A las 21:30 h en Sala Auditórium, Teatro del Bicentenario

Peña San Juan entre cuerdas. Con Leda del revés, Jonatan Vera Trío, Daniel Calderón (San Luis), Esteban Muñoz, Quinteto cuyanía (Mendoza), Los Videla. Conduce Jorge Recabarren. Desde las 22:00 h en Espacio cultural cuyano Los Videla (Juárez Celman 3216 oeste, Colonia Rosales, Rawson) Entrada $10.000

Jonatan Vera

Vibra Nova. A las 22:00 h en Tierras negras. (Calle 11 a 300 m al este de RN40, Pocito)

Triunfadores Iracundos. A las 22:00 h en Elite Club (Alfonso XIII y Calle Nacional Medano de Oro, Rawson) Reservas al 2646167817

Eva Nielson. A las 22:00 h en El bodegón de Perico (Lat. de Circunvalación a 200 mts. de Ignacio de la Roza). Reservas al 2644774440

Franco Giuliani. A las 22:00 h en Cipriano Lomos (Yrigoyen entre Del Carril y Lateral, Santa Lucía)

Balcón de flores. Flamenco fusión. A las 22:00 h en Brew House (Av. Libertador Gral. San Martín 4874 oeste)

Raigal. A las 22:00 h en El Faro (Calle 5 vieja y Ramón Franco, Médano de Oro, Rawson)

Barro. Problemas internos. A las 22:00 h en Breaking Beer (Av. Libertador San Martín 1538 oeste, Capital)

Oscar Williams. A las 22:00 h en Bernardo (Lateral de Circunvalación oeste, antes de Ignacio de la Roza) Reservas: 2645101144

Gon Trío. A las 22:00 h en La Madeleine (restaurante de la Alianza Francesa, Mitre y Sarmiento)

Revuelto gramajo. A las 22:00 h en Vintage Lounge Bar (Av. Ignacio de la Roza 1974 oeste, Rivadavia)

La Peñita folclórica. Los Lucero de Jáchal, Buffagni-Correa, El Tito y su banda cumbiera. A las 22:00 h en Rawson 687, Caucete.

Saypa. A las 22:00 h en La 40 (Ruta 40 e Italia, Albardón) Reservas 2645442030

Saypa

ADN Folk Fusión. A las 22:30 h en Parque Latinoamericano (Albardón) Reservas 2644425399

Juan Humano. A las 22:30 h en FanFest (Abraham Tapia y Ruta 40) Contacto 2644703790

Leslie, Rubén Forte, Dany Showman. Desde las 22:30 h en Toto’s (Mendoza 326 sur)

Edeve (Córdoba). Gabi Lisi, Bend Music. A las 22:30 h en Intruses Style (Patricias Sanjuaninas 1077 sur, Capital)

Leo Jorquera. A las 23:00 h en Nossa (Las Heras Sur 1026 sur)

Fundente. A las 23:00 h en Breaking Beer (Av. Libertador San Martín 1538 oeste, Capital)

Days. A las 23:00 h en Barhaus (Av. Leandro Alem 225 sur)

Q’Kuartetazo y La Reina. A las 23:00 h en Casino del Bono Park. Entrada gratis

El Chimi y Leo Altamirano. A las 23:00 h en Hipólito (República del Líbano 567 oeste)

FIESTAS Y FESTIVALES

Festival del pan casero. Shows de Abelino Cantos, Los nuevos tradicionales, Somos huella, Yesica Pereyra, Anita Espinoza, Sentimiento nuevo, Cantores del Este. Cabalgata, gastronomía. Desde las 12:00 h en Villa Yanello (25 de mayo)

Festival de danzas folclóricas. Más de 10 escuelas de danzas. Shows de Los Lucero de Jáchal, Tres para Cuyo, Mónica Peña, Pascual Recabarren, Los Heber. Desde las 18:00 h en Complejo Ceferino Namuncurá (San Martín)

DANZA

Movimiento entrelazado. Muestra a cargo Marga Wolf y Benjamín Parada. A las 18:00 h en hall del Teatro del Bicentenario. Gratis

Movimiento entrelazado

Belly Night, by Amar Saba. A las 21:00 h en Rocknrolla (Av. Libertador San Martín 2225 oeste). Reservas al 26454811411

Noche de flamenco. A las 22:00 h en restaurante Antonio Gómez e hijos (Mendoza 1195 sur, Rawson)

FERIAS

La tienda del chalet. Emprendedores, gastronomía, música en vivo, sorteos. De17:30 a 21:30 h, en Chalet Cantoni Casa Cultural (Av. Libertador 3339 Oeste, Rivadavia). Entrada gratis

Feria de artesanos y emprendedores. Desde las 18:00 h en Plaza de Barrio Conjunto 3 (calle Necochea entre Rodríguez y Centenario)

TEATRO

Manso Yarco. Con Mauricio Nozica. A las 21:00 h en Teatro Sarmiento. Entradas desde $25.000 en Avantti y www.elyarco.com

Dorian. A las 21:00 h en Sala TeS (Juan B. Justo 335 sur, Rivadavia) Entradas $16.000 en entradaweb

Vaivén (Todo y nada). Una obra payasa, con Ceci Nievas. Dirige Paula Martín. A las 21:00 h en el marco del Festival de Estrenos, de la Cooperativa Teatro de Arte. Entradas $15.000

Las hijas de Hollywood. Con Belén Astorga, Claudina Eckerdt, Peper Garcés. Dirección Marcos Garcés. A las 21:30 h en El Invernadero Teatro (Av. Rawson 1381 sur, Capital)

VISITAS Y EXPOSICIONES

El arte de la campaña. Exposición temporaria sobre las "Estrategias y diplomacia para instalar una figura in partido propio". Horarios de atención: Lunes, martes, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados: 9:00 a 19:00 h - Miércoles: cerrado al público. Visitas guiadas: 10:00, 12:00, 15:00 y 18:00 h. En Sarmiento 21 sur. Informes al 2645608476.

Rastros del decir. Homenaje a Jorge Leonidas “Chiquito” Escudero. Exposición a cargo del colectivo artístico 18 Mundos y artistas invitados. Espacio Multipropósito El Carrascal (Sarmiento y Av. Libertador Gral. San Martín). Entrada: libre y gratuita.

Proyecto Grabado 2026. Aguafuertes, de Quinquela Martín. Palabrerío Furioso. Sensible Huella del Grabado, de José María Pineda. El pulso del Cobre. Además, colección Permanente. Espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 2644200598.

Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Exposiciones temporarias y permanentes sobre la historia y el patrimonio de San Juan, en diferentes áreas. De lunes a viernes, de 9:30 a 17:00 h (horario corrido) y sábados de 11 a 17 h. Gratis. Mitre 864 Este, Capital, Tel. 2644639775

Teatro del Bicentenario. Exposición de esculturas "Buscar la forma", de Mirta Romero. Curaduría Alberto Sánchez Maratta. En el hall, con entrada libre y gratuita. Visitas: de lunes a viernes de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 20:00. Sábados de 9.30 a 14:00 h y domingos de 17:00 a 20:00 h. Visitas generales al teatro: lunes a sábado 11.30 y 18:00 h. Días de función en Sala Principal no se realizan visitas. Visita exprés: domingo 18.00 h, sin reserva previa. Las visitas guiadas son gratuitas y no requieren reserva previa. Para más información comunicarse al 4276438 (Interno 114 y 134) o al siguiente número de WhatsApp 2646018626 (solo mensajes). Las Heras 430 sur.

Museo de la Historia Urbana. Días de visita, en general: entradas $1000 (sanjuaninos), $1500 (resto del país), $2.500 (extranjeros). Menores de 10 años y estudiantes con grupo escolar, gratis. Museo de la Historia Urbana (25 de mayo 1128 oeste, Parque de Mayo)

Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Exposición Malvinas todo el año, con ilustraciones, vehículos y naves a escala, disponible hasta agosto. Biblioteca Provincial de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365

Dirección de Bibliotecas Populares

Antología. Obras de Iván Manrique. En Artify (Av. Córdoba 519 oeste) Gratis. Teléfono 02645166045

Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

Celda histórica de San Martín. Asociación Cultural Sanmartiniana. Visitas, de 9:30 a 13:00 h. Dirección: Calle Laprida 37 oeste. Teléfono 2644543510

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

Museo y Bodega Graffigna. Recorrido, degustación de vinos. Jueves, viernes y sábado, a las 11:00, 14:30 y 16:00 h. Experiencias de maridajes, con reserva previa, entre $10.000 y 20.000. Reservas 2645061581 Colón 1342 N.