El arte como refugio y emoción: Mirta Romero exhibe su universo en el Teatro del Bicentenario

El Teatro del Bicentenario y el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson unen sus caminos para presentar la muestra antológica “Buscar la forma: Mirta Romero” . La exposición, que reúne alrededor de 30 obras de la destacada escultora sanjuanina , se inaugurará el jueves 8 , en el marco del 90° aniversario del museo y el 10° aniversario del coliseo sanjuanino.

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La propuesta curatorial, a cargo de Alberto Sánchez Maratta, abarca diferentes períodos creativos de la artista a través de esculturas realizadas en metal y madera , que transitan desde el estudio geométrico y estructural de la materia hasta formas de carácter figurativo y naturalista. A este recorrido se suma una imponente instalación de entre seis y siete metros, dedicada al misterio de los mares. "Hice varias obras, como 15 o más de todo lo desconocido que no llegamos a ver, porque conocemos apenas una gota del océano", detalló la artista a DIARIO DE CUYO el origen de este núcleo temático.

Distribuidas ya en el iluminado hall, dialogando con el San Juan que entra por los grandes ventanales y con el arte que impregna el teatro, hay un hilo que las hilvana, más allá de las manos creadoras: " En todas mis obras hay un sentir. Yo siento y la forma sale sola, me aparece de lo que yo tengo adentro que necesito expresar y contar ", explicó la artista.

Entre las piezas expuestas destaca "Único Acto", una obra realizada en chapa de hierro batida y soldada, que la artista decidió donar a la provincia para que quede emplazada de manera definitiva en el Teatro del Bicentenario.

"Esta obra que dono tiene mi estilo, donde yo siempre intento abrazar, abrazar a los míos. Y acá es como un abrazo donde están unidos los artistas ", explicó la escultora sobre el sentido afectivo y conceptual que guarda la pieza. “Ahora es parte de la exposición, pero cuando termine, será emplazada en forma no movible, en forma definitiva en el teatro. Estará en un lugar privilegiado, entre el teatro y el hall; estoy contenta con eso”, dijo Mirta.

"Único Acto", la escultura que la artista Mirta Romero donó a la provincia y que será emplazada en el Teatro del Bicentenario.

Arte: una pulsión de vida

Para la gran escultora sanjuanina, el arte es una pulsión vital, su principal motor. "Ando de salud más o menos, pero trabajando todo el tiempo, porque es lo que me hace olvidar un poco los dolores fuertes que me pasaron en la vida", confesó, reflejando la entrega con la que encara cada pieza. "Tengo esta pasión, gracias a Dios, y por eso estoy acá en pie, todavía. Pero me gusta estar metida en mi taller y además ya no puedo estar caminando", agregó con profunda emoción sobre su cotidianeidad, que fue sacudida por esta invitación, que no pudo resistir.

La organización de la exposición representó un esfuerzo conjunto en el que el equipo del Museo Franklin Rawson, asumió la logística integral del montaje. "Me invitaron a exponer. Les dije que yo no puedo hacer, ni cargar, ni nada, como antes. Pero el director del Museo, Emanuel Díaz Ruiz, muy agradable, me dijo: ‘Mirta, no se preocupe, nos encargamos nosotros’", relató sobre esta nueva muestra, que volvió a movilizarla.

Unas 30 obras de distintas épocas forman parte de esta exposición

"En un rato voy a ir al teatro, porque están montando la instalación; y como yo soy de otra época, me gusta ver, aunque me cuesta, porque ando con el andador. Cuando era curadora, yo era la que transportaba y era la que hacía todo, sacaba los tornillos y desarmaba, pero ahora hay gente que hace todo eso", recordó entre nostalgias sobre sus años de trabajo de campo que, sin pensarlo, revive una vez más.

Es que, aunque Romero había considerado alejarse de las muestras individuales tras la presentación de Vuelo en la Estación San Martín, el afecto y el valor simbólico del doble aniversario la impulsaron a volver.

"Yo había dicho que esa era la última exposición que hacía, pero bueno, ¿sabés qué? Dije 'no más', y no cumplí conmigo misma", contó con una sonrisa la reconocida escultora de proyección internacional, convocada para ser parte de esta doble efeméride cultural, tan importante para la provincia. Y para ella.

“¿Qué me significa? Creo que también es un reconocimiento a mi trayectoria nacional, internacional… Todo el mundo sabe que hay obras mías emplazada en todo el mundo, que he sacado primeros premios en distintos lugares y he sido pionera y todo eso. Pero es un reconocimiento aquí, como cuando fui declarada Ciudadana Ilustre, es ese reconocimiento verdadero a mi trayectoria, intensiva, pero con terrible placer", afirmó la apasionada artista, que ha consagrado su vida a transformar emociones y sentimientos en arte.

La exposición

Buscar la forma: Mirta Romero