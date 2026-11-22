Después de 14 años sin regresar a Venezuela, Catherine Fulop volvió a pisar su tierra natal y compartió con sus seguidores la emoción de un viaje que tuvo mucho más que un propósito laboral. La actriz y conductora llegó acompañada por su marido, Ova Sabatini, y aprovechó la oportunidad para reencontrarse con su familia, especialmente con su mamá, Cleopatra García.

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“Mi gente bella, adivinen dónde estoy. Sí, vine nuevamente a Venezuela después de 14 años. ¡Qué bonito es volver a mi país!”, expresó Fulop en un video publicado en su cuenta de Instagram, donde tiene más de cuatro millones de seguidores. Allí mostró las primeras imágenes de su llegada y dejó ver la felicidad que le provocó regresar después de tantos años.

El viaje surgió a partir de una invitación de uno de los principales canales de televisión abierta de Venezuela, que le propuso participar de un nuevo proyecto. Aunque todavía no brindó detalles sobre la propuesta, la actriz adelantó que próximamente contará en qué consistirá su regreso a la pantalla venezolana.

Sin embargo, detrás de ese compromiso profesional había un motivo mucho más personal. “No puedo estar más feliz de regresar, reencontrarme con mi gente y, sobre todo, abrazar a mi mamá y compartir con mi familia”, manifestó.

Uno de los momentos más significativos del viaje fue el reencuentro con Cleopatra García, su mamá, a quien no veía desde 2021 , cuando ambas habían coincidido en Estados Unidos. La posibilidad de volver a compartir tiempo juntas convirtió la visita en una experiencia especialmente emotiva para la conductora.

“Volver a casa tiene una magia muy especial. Me llena de ilusión ver a mi Venezuela, sentir su energía y tener mucha fe en que se vienen tiempos mejores para nuestro país”, expresó Catherine, en un mensaje en el que combinó la alegría personal con sus deseos para el futuro de su tierra.

La actriz también dejó abierta la expectativa sobre su nuevo desafío profesional. “¡Qué bonito es volver! Venezuela, te quiero. Ya les contaré qué estaré haciendo, así que atentos”, escribió.

La historia de Catherine Fulop y su vínculo con Argentina

La relación de Fulop con Argentina comenzó a principios de 1990, cuando llegó al país para protagonizar la telenovela Déjate querer, junto a Carlos Mata. Durante las grabaciones conoció a Ova Sabatini y comenzó una historia de amor que, con el paso de los años, se transformó en una familia.

La pareja tuvo dos hijas, Oriana y Tiziana, y estableció su vida en Buenos Aires, donde Catherine desarrolló gran parte de su carrera artística. Desde entonces, Argentina se convirtió en su hogar, aunque Venezuela nunca dejó de ocupar un lugar central en su historia personal.

La distancia, además, estuvo atravesada por las dificultades que la actriz manifestó en distintas oportunidades para regresar a su país, en medio de la crisis política y social venezolana. Por eso, cada posibilidad de volver adquirió un significado especial.

A pesar de vivir lejos, Fulop mantuvo un vínculo activo con la comunidad venezolana en Argentina. Participó de iniciativas solidarias, como el Arepazo realizado en Palermo para colaborar con los afectados por los terremotos, y utilizó sus redes sociales para expresar su preocupación por la situación de su país.

Ahora, después de más de una década, la actriz pudo volver a recorrer sus lugares de origen junto a su marido y recuperar la cercanía con sus afectos. Lo que comenzó como un viaje por trabajo terminó convirtiéndose en un reencuentro familiar largamente esperado, con un abrazo a su mamá como protagonista de una visita que Catherine difícilmente olvidará.