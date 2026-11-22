En horas de la madrugada, tras la elección de la Emprendedora del Sol, subió al escenario Diego Torres. Grandes éxitos, sus últimos lanzamientos y toda la energía que caracteriza sus presentaciones en vivo.

El cierre de los números nacionales de la segunda velada de la Fiesta Nacional del Sol 2026 "Parque Triásico: Aventura y descubrimiento", quedó en manos de Diego Torres, quien arribó a San Juan en plena gira "Mi Norte & Mi Sur Tour", para comaprtir con los sanjuaninos lo mejor de su repertorio con un show digno de alquilar balcones.

El concierto inicio sobre la 1:20 de la madrugada con "Mi corazón se fue", llenando de energía el Estadio del Bicentenario. Tras dedicar unas sentidas palabras primero a la provincia y luego a su público, invitó a todos los presentes a hacer un viaje en el tiempo, por sus comienzos y desde allí, repasando sus más memorables clásicos. Así, pese a los contratiempos climáticos, la Fiesta Nacional del Sol conservó uno de sus espectáculos centrales para cerrar la noche a pura música y ritmo.

"Mi querido San Juan" fue una de las frases que más repitió a lo largo del show. Mientras, la conexión con el público tuvo varios momentos destacados. "Usted", por ejemplo, tuvo una introducción con una dedicatoria a todas las mujeres presentes. "Las buenas, las locas, las buenas actrices", señalando en cada momento distintos sectores del público que fueron siguiendo cada línea del relato.

El baile y el recorrido por todo el escenario también fueron parte de la propuesta, caminando cada una de las tres pasarelas que se desprenden del escenario durante todo el espectáculo. "Cómo me hacen caminar, menos mal que salgo a correr un poquito", bromeó. El mismo baile se replicó en el campo, dónde grupos de amigos, padres con sus hijos en hombros y parejas enamoradas vivieron cada canción.

Humor, confidencia con el público, y hasta un vino fueron parte del intercambio. Incluso el "niiiño", con acento bien nuestro incluyó en su alocución entre tema y tema. Humor, confidencia con el público, y hasta un vino fueron parte del intercambio. Incluso el "niiiño", con acento bien nuestro incluyó en su alocución entre tema y tema.