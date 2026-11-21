La potencia de Vía 66 rock y el despliegue de la Sinfónica de la UNSJ comenzaron a ensamblarse . La banda de rock sanjuanina realizó su primer ensayo junto a la orquesta, bajo la dirección de César Iván Lara, de cara al sinfónico-coral de rock y pop internacional que ofrecerán el 27 de noviembre en el Complejo La Superiora, gratis (con retiro de entradas).

El proyecto nació en el Centro de Creación Artística Orquestal de la UNSJ, que lanzó una convocatoria abierta para grupos locales bajo el ciclo “Banda Invitada” . Tras resultar elegida, Vía 66 empezó a trabajar un repertorio que le es familiar, con grandes éxitos de las décadas del ‘80 y ‘90, con temas de U2, Toto, Depeche Mode, AC/DC, Madonna, Pink Floyd y Dire Straits, entre otros.

De entrada, en diálogo con DIARIO DE CUYO, Emiliano Sánchez -voz y guitarra de la banda nacida en 2010, que completan Guido Ayala en el bajo, Jorge Riveros en la batería y Eliana Sánchez en teclados- destacó el trato recibido por parte de la orquesta, del equipo de producción universitario y del director venezolano.

“ Si bien este proyecto puntual, así planteado, es nuevo, ellos tienen más experiencia en todo esto y nos han recibido súper bien , la verdad. Hemos conocido gente muy linda en la Sinfónica y hemos compartido con amigos con los que hace tiempo no lo hacíamos”, expresó. “ Han sido muy respetuosos todos , junto con César, incluso de dejarnos a nosotros llevar la batuta de la banda y que la gente de la Sinfónica se prenda con nosotros, o sea, ponerle nuestra impronta, nuestro power, no resignar esa parte nuestra , y ellos seguirnos a nosotros desde ese lugar”, dijo.

“ Sí, el primer ensayo ha sido bastante intenso, porque es la primera vez que encaramos un proyecto así, y a nivel sonoro es muy distinto tocar con la banda o tocar con un par de músicos de la sinfónica que tocar con toda la sinfónica completa ”, explicó sobre el primer contacto con la orquesta.

“Sentimos que esta primera vez ha sido una experiencia un tanto extraña, pero no por lo malo, sino por lo nuevo, por lo novedoso para nosotros. Hay que acostumbrarse al sonido, hay que acostumbrarse a los volúmenes, porque no podemos tocar con los mismos volúmenes con los que regularmente lo hacemos”, agregó Sánchez, quien resumió el criterio del ensayo con una regla clara: con decenas de instrumentistas en el escenario, “menos es más”.

Esa dinámica obligó a los integrantes del grupo a ceder espacio en pasajes que suelen cubrir en sus recitales. “Por ejemplo, mi hermana, en la parte de los sintetizadores, tiene que hacer cosas de cuerdas, pero acá las cuerdas están. Acá ya está todo listo, porque está todo orquestado, entonces, esas partes las ha tenido que omitir y sí, quizás, hacer otras partes que ella no hace”, detalló el guitarrista. Lo mismo sucedió con su propio instrumento: “Hay muchos arreglos de guitarra que también los tiene hechos la gente de los violines, entonces no hacía falta que yo esté todo el tiempo machacando el arreglo y tuve que ir hacia otro lugar. Eso estuvo buenísimo, porque es aprender a hacer otras cosas y aprender que el instrumento también puede mutar para otro lugar”, explicó.

El intercambio también puso cara a cara dos maneras muy distintas de encarar la música: la académica frente al oficio prácticamente intuitivo de la banda. “Venimos de un sistema totalmente distinto, de una música popular más autodidacta, de usar más la oreja, de ser más intuitivo, de ser más perceptivo con la música. Y de repente hemos aprendido a ser más ordenados, justamente porque esa es la impronta que tiene la Sinfónica, son muy ordenados y muy prolijos a la forma de tocar y a la manera de ejecutar”, contó Sánchez.

Ganadora de la convocatoria del Centro Orquestal de la UNSJ, "Banda invitada", Vía 66 ya trabaja codo a codo con la Orquesta

Banda, orquesta y coros

La próxima semana se sumarán los coros de la UNSJ y, para Sánchez, las voces terminarán de darle forma al espectáculo: “Hay dos o tres canciones muy puntuales de la lista donde realmente el coro se va a lucir de una manera abismal, más que cualquier otro instrumento te diría”, adelantó.

Además, el guitarrista apuntó al cruce de públicos que seguramente generará esta propuesta. “La gente que va a escuchar por lo general la Sinfónica se va a encontrar con una banda, donde vamos a rockearla un poco; lo mismo con los coros; y la gente que está acostumbrada a nuestra música, se va a encontrar también con los coros y con la Sinfónica, que estoy seguro que muchos no la han escuchado, y se van a volver locos porque la verdad que lo que suena, es impresionante”, sostuvo entusiasmado, ya paladeando el concierto, para el que quedan muy pocas entradas.

“Va a ser muy movilizante para todos, sin dudas. Creo que es un sueño realmente. Me encantaría volver a compartir con todos ellos, sería increíble”, dijo Sánchez. “Por ahora, bueno, trabajamos para estar a la altura de la situación y que la gente se vaya contenta, porque al fin y al cabo la idea es justamente esa, compartir entre nosotros y con la gente, que se lleve un lindo momento, que diga: ‘Uy, qué bueno estuvo esto, ojalá que se repita’. Y eso nos va a dar el pie, si Dios quiere y sale todo bien, para volver… porque creo que todos nos vamos a quedar con las ganas de tener un bis de este concierto”.

La cita en el Complejo La Superiora

"Banda Invitada" - Concierto sinfónico-coral de rock y pop internacional