La cuenta regresiva para uno de los casamientos más esperados del espectáculo argentino ya comenzó. Rodrigo De Paul confirmó que se casará con Tini Stoessel el próximo 19 de diciembre, luego de publicar una historia de Instagram en la que dejó en evidencia cuánto falta para la celebración: “En un mes me casoooo”.

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El mediocampista de la Selección argentina compartió una selfie el 19 de noviembre y acompañó la imagen con un emoji de una cara enamorada y un corazón blanco. Con una gorra blanca hacia atrás, una camiseta deportiva y una cadena, eligió una frase breve para comunicar que atraviesa las últimas semanas antes de dar el sí junto a la cantante.

Aunque no brindó precisiones sobre la organización, el mensaje terminó de confirmar públicamente la fecha que ya circulaba desde hacía varias semanas y que también había quedado expuesta a partir de la invitación formal que se había filtrado.

La celebración está prevista para el 19 de diciembre en la provincia de Buenos Aires, en un predio ubicado en Exaltación de la Cruz. Se trataría de un espacio de entorno rural, elegido por sus características y la privacidad que ofrece para un evento de estas dimensiones.

Dónde será el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Entre los detalles que trascendieron, el lugar tendría capacidad para unos 300 invitados, un salón principal destinado a la comida y la fiesta y otros sectores preparados para recibir a los asistentes durante los distintos momentos de la jornada.

El predio también tiene antecedentes de celebraciones de figuras reconocidas. Allí se realizó el casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, quienes, según trascendió, estarían invitados a la boda de Tini y De Paul y ya habrían confirmado su presencia.

La lista de convocados también incluiría a Susana Giménez, una de las personalidades que podría participar del encuentro. La conductora, de hecho, había mencionado públicamente la fecha del enlace en declaraciones anteriores.

La estricta medida de privacidad que tendría la boda

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los detalles difundidos sobre la organización es el protocolo previsto para evitar filtraciones. La intención de la pareja sería que no circulen fotografías ni videos de la ceremonia y la fiesta mientras se desarrolla el evento.

“Sin teléfonos, sin celulares, sin posibilidad de registro”, señalaron al referirse a las condiciones que podrían establecerse para los invitados. De esta manera, los asistentes tendrían restricciones para utilizar sus dispositivos en los espacios centrales de la celebración.

La medida buscaría que los protagonistas puedan disfrutar del acontecimiento junto a sus familiares y amigos sin que las imágenes aparezcan inmediatamente en las redes sociales.

Otro dato que trascendió tiene que ver con el presupuesto: el costo por cubierto rondaría los 500 dólares por invitado, una cifra que contemplaría servicios relacionados con el predio, el catering y la ambientación.

De esta manera, la publicación de Rodrigo De Paul terminó de ponerle fecha a una celebración que mantiene expectantes tanto a los seguidores de la pareja como al mundo del espectáculo y el deporte.