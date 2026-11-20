En gta 6 , el acceso a los trucos, una característica popular desde los inicios de la saga, se modificó radicalmente y los jugadores deberán completar las 91 misiones principales de la campaña para poder empezar a desbloquear ventajas como dinero, munición o vehículos.

GTA 6 y The Legend of Zelda: nominados a Juego del Año antes de su lanzamiento

Javier Milei publicó su propia versión "libertaria" de GTA 6 en la previa del estreno mundial del videojuego

A diferencia de entregas anteriores donde los códigos estaban disponibles desde el inicio, esta vez Rockstar Games vincula estas funciones al progreso del jugador en Leonida, el escenario ficticio del juego. La finalización de la historia es solo el primer paso para acceder a estas ayudas.

Además de terminar la campaña protagonizada por Jason Duval y Lucia Caminos, cada truco individual exige superar un desafío específico. Estos pueden incluir completar entrenamientos, obtener medallas en campos de tiro o realizar actividades particulares dentro del juego.

Una vez desbloqueado un código, el procedimiento es similar en PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Se debe abrir el teléfono del personaje presionando ARRIBA en la cruceta, mantener L1 (PS5) o LB (Xbox) y presionar R1 o RB respectivamente. Tras ingresar la secuencia de direcciones correspondiente, se confirma la activación del efecto.

Es importante tener en cuenta que activar cualquier truco deshabilita los trofeos, los logros y la posibilidad de guardar la partida durante esa sesión. Por ello, se recomienda guardar el progreso antes de experimentar con estas funciones. Estas opciones no estarán disponibles en GTA Online.

Trucos de combate, jugador y dinero

Los códigos permiten modificar habilidades, conseguir munición al máximo o alterar aspectos del combate. Entre los más destacados, se encuentra la obtención de $250.000 (requiere completar la historia), blindaje corporal (tras 100 entrenamientos), munición al máximo (25 medallas de bronce en campos de tiro) o munición infinita (25 medallas de plata).

Otras opciones incluyen la fuerza de ataque para lanzar objetivos, bolas explosivas y fuerza vehicular para lanzar vehículos al chocar. Cada uno de estos trucos posee requisitos específicos, como finalizar la historia o completar un número determinado de desafíos.

Vehículos, clima y filtros visuales

GTA 6 también ofrece trucos para hacer aparecer vehículos específicos, como la moto Maibatsu Boomazoom, el camión de bomberos MTL Pumper o la topadora HVY Bulldozer. Los requisitos para desbloquear estos vehículos varían, desde completar desafíos de compras hasta descubrirlos en el menú de Progreso.

Asimismo, es posible modificar el clima o aplicar filtros visuales para cambiar la apariencia de Leonida. Trucos como cambiar el clima o aplicar filtros como Cataclismo, Casa de muñecas o Vieja Gloria también exigen cumplir la historia o completar tareas específicas dentro del juego.