Grand Theft Auto VI y The Legend of Zelda lideran las nominaciones a Juego del Año en The Game Awards antes de su esperado lanzamiento oficial.

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Grand Theft Auto VI, el título más anticipado de la década de Rockstar Games, se convirtió en el gran protagonista de The Game Awards 2026 al acumular ocho nominaciones, incluyendo Juego del Año (GOTY). El juego saldrá a la venta el 19 de noviembre, un día antes del corte de elegibilidad, pero logró su lugar tras ser evaluado bajo estricto embargo por el jurado.

Here are your six nominees for Game of the Year.#TheGameAwards streaming live on Thursday, December 10. pic.twitter.com/wBl1DsWnEU — The Game Awards (@thegameawards) November 17, 2026 El principal competidor de GTA VI es la remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, un clásico de Nintendo que con cuatro candidaturas se perfila como el otro gran favorito para el máximo galardón. Este duelo representa un choque entre un título con la inversión más grande en la historia del entretenimiento frente a un clásico reeditado que ratifica la tendencia de los remakes disputando el GOTY.

La presencia de GTA VI en la terna de Juego del Año, incluso antes de su lanzamiento oficial, ha generado gran expectativa en la comunidad gamer. El título de Rockstar Games compite en categorías centrales como mejor dirección, narrativa, arte, música y sonido, además de una destacada nominación a Mejor Interpretación para Manni L. Perez por su papel de Lucía.

Las claves del éxito de gta 6 en los premios Nintendo se corona como la publicadora con mayor cantidad de nominaciones en toda la premiación, acumulando 12 candidaturas globales y superando a competidores como Capcom (11) y PlayStation (9). Esto se debe al éxito de franquicias como Fire Emblem, Nintendo Switch Sports, Pokémon y Yoshi, además de la mencionada remake de Zelda.

Otras producciones que pisan fuerte en la tabla general son Control Resonant y Resident Evil Requiem, con seis nominaciones cada una. Les siguen Phantom Blade Zero con cinco menciones y la aventura de espionaje 007 First Light. Sin embargo, la lista dejó afuera a apuestas importantes como Ghost of Yōtei de PlayStation y Death Stranding 2, relegadas a categorías técnicas o actorales.