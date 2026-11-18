Subirá a escena el 24 de noviembre, con sus bandas y solistas. Los acompañarán el grupo Caile y la Banda de la Policía.

Con más de 40 integrantes en escena y bajo el nombre "Hacemos Ecos", el espacio musical inclusivo e integrador Ecos -destinado a personas con y sin discapacidad- subirá por primera vez un festival a un escenario teatral: el martes 24, sus jóvenes músicos llegarán al Teatro Municipal de la capital sanjuanina.

Si bien la mayoría ya acumula experiencia previa en peñas, parrilladas y bares, la del teatro es sin dudas una ocasión única. Es que, además de ser su primer teatro, el show reunirá a toda la estructura artística de este proyecto nacido en Santa Lucía: allí estarán la orquesta, la banda de cumbia, el grupo de folclore, el de rock y los niños y jóvenes que realizan procesos individuales de musicoterapia. La grilla incluye desde pequeñas de entre 4 y 6 años con síndrome de Down, que integran el nivel lúdico "Lunita", hasta Eco Rock, una banda integrada por jóvenes con discapacidad madurativa que encontraron allí un grupo de pertenencia.

Algunas integrantes de Lunita “Son todos los niveles de Ecos, no solamente los chicos con síndrome de Down (NdeR: que en marzo pasado se lucieron en el hall del Teatro del Bicentenario, en el Día Mundial del Síndrome de Down), sino de las de todas las otras patologías que tenemos, como autismo y parálisis cerebral. Van a actuar todos los niveles; y también habrá artistas invitados que nos acompañarán, como la banda de Policía y Caile”, detalló a DIARIO DE CUYO Carolina Benavidez, trabajadora social y acompañante terapéutica. Ella, junto al profesor de educación especial con formación musical, Gustavo Scheidegger, decidieron emprender este proyecto tras más de 25 años de experiencia con discapacidad. Se trata del primer espacio musical de la provincia pensado para personas con y sin discapacidad, donde se enseña música (varios instrumentos) con abordaje terapéutico y social.

Eco Rock Artistas en escena Lejos de plantear una muestra condescendiente, la preparación para este debut no carece de responsabilidad y exigencia. Día a día todos trabajan no solo en lo artístico propiamente dicho, sino también en conocer cada instrumento, aprender a armarlo, desarmarlo y cuidarlo para su traslado. Y, esencialmente, en cómo articular en equipo.

Ecos folclore "Les marcamos mucho en que el producto tiene que ser de calidad, que ellos son músicos y que tienen que presentar un buen producto, porque los van a ir a ver al teatro, porque la gente va a pagar una entrada para verlos”, contó Carolina. “Y ellos lo están viviendo con mucha emoción, disfrutando esto de que son protagonistas de su vida, de que están teniendo un espacio de calidad donde mostrar un producto. Ellos saben que los van a ir ver porque son músicos, no porque son personas con discapacidad", subrayó, antes de poner énfasis en que "en Ecos, todos podemos todo. Los límites y las barreras están para romperse. Hacemos música en la diversidad".