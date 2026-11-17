La ficción nacional vuelve a la televisión abierta con En Terapia, una coproducción de El Trece y Amazon impulsada por Adrián Suar . Protagonizada por Joaquín Furriel, la serie, que debutará en el verano, tendrá 28 capítulos y marcará el regreso de las historias locales a la pantalla chica.

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Después de un largo período en el que las tiras diarias y miniseries argentinas perdieron lugar en los canales de aire , la emisora que programa Suar decidió reactivar un género histórico de su grilla. La confirmación llegó a través del propio gerente de programación, en diálogo con el periodista Nacho Rivarola para el ciclo Puro Show.

En esa charla, el directivo explicó que el esquema de coproducción resulta indispensable para sostener este tipo de proyectos en el contexto actual de la industria. "Lo vamos a tener los dos. Es una manera de volver y el comienzo, vengo empujando hace tiempo para volver a hacer ficción de esta manera", señaló Suar, quien además recordó que El Trece produjo historias locales durante más de veinte años y siempre buscó la forma de retomar ese camino.

Si bien todavía no se informó la fecha exacta del debut ni el horario, el estreno quedó confirmado para los meses de verano.

En el plano artístico, la serie reúne a nombres con oficio probado en la televisión local. Los libros llevan la firma de Mario Segade y la dirección está en manos de Daniela Goggi.

Frente a cámaras, Joaquín Furriel interpretará al psicólogo que recibe a sus pacientes en el consultorio a lo largo de la semana, acompañado en el reparto principal por Paola Barrientos y Luis Machín, aunque todavía falta conocer al resto del elenco.

Cambios en la grilla de El Trece

La primicia había circulado horas antes a través de la periodista Marcela Coronel en su cuenta de X. Según contó la columnista, la producción ocupará un espacio central en la programación de verano, cubriendo la franja nocturna mientras el canal aguarda el regreso de Mario Pergolini. Fuentes del sector televisivo agregaron que las grabaciones ya están en marcha bajo el sello conjunto de Amazon, Kapow y Kuarzo, y que la grilla estival se completará con un ciclo de entretenimientos a cargo de Nicolás Repetto, antes de la vuelta de Guido Kaczka en marzo.

La recordada versión con Diego Peretti

La trama que encabezará Furriel adapta BeTipul, la serie israelí creada por Hagai Levi, Ori Sivan y Nir Bergman que tuvo versiones en distintos países, entre ellas la estadounidense In Treatment, con Gabriel Byrne. El relato gira en torno a las sesiones individuales en un consultorio, donde aparecen conflictos personales, problemas familiares y crisis de pareja, mientras el propio analista debe acudir a terapia para lidiar con sus asuntos privados.

En la Argentina, el formato dejó una marca fuerte hace más de una década. Entre 2012 y 2014, la Televisión Pública emitió tres temporadas de En Terapia con Diego Peretti en el papel del licenciado Guillermo Montes. Aquella versión, adaptada por Esther Feldman y dirigida por Alejandro Maci, contó con un elenco encabezado por Norma Aleandro, Julieta Cardinali, Germán Palacios, Leonardo Sbaraglia y Dolores Fonzi, y ganó varios premios Martín Fierro y Tato.

Ahora, con guiones nuevos y un esquema de estreno compartido entre el aire y el streaming, la apuesta de El Trece buscará volver a convocar al público con historias propias.