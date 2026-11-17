Escrito y dirigido por Berny Garay Pringles y producido por Pez Dorado, podrá realizar la postproducción de audio en México.

La cúpula jujeña donde se filma el documental escrito y dirigido por Berny Garay Pringles, producido por Pez Dorado (foto gentileza Pez Dorado)

El cine con sello sanjuanino vuelve a pisar fuerte en la escena. El documental Bajo la cúpula, dirigido por Berny Garay Pringles, fue seleccionado para participar en SANFIC Industria, en Santiago de Chile, donde además ganó un premio que garantizará la postproducción de sonido junto al estudio mexicano OA Sonido.

La 22° edición del Santiago Festival Internacional de Cine reunió a un grupo acotado de proyectos iberoamericanos, consolidando un espacio central para la formación y el contacto directo dentro de la industria audiovisual de la región.

Bernardo Garay Pringles, en SANFIC Durante una semana de actividades en la capital chilena, Garay Pringles -quien también escribió el guion- comentó a DIARIO DE CUYO que formó parte del Laboratorio Documental. En ese intercambio junto a realizadores y productores de distintos países, el cineasta accedió a tutorías con referentes del cine y especialistas en circulación internacional. La agenda sumó charlas, encuentros profesionales y mesas de negocios con programadores, distribuidores y productores de Latinoamérica y Europa.

Esas reuniones permitieron mostrar el proyecto a posibles socios, generar nuevos vínculos culturales y abrir vías de colaboración para las próximas etapas de la película. Al cierre del laboratorio se entregaron distintos premios estímulo para acompañar la terminación de las obras participantes. Allí, Bajo la cúpula obtuvo el reconocimiento para realizar la postproducción de sonido en Estudio OA, dirigido por Odin Acosta, en Guadalajara, México.

Este paso resulta clave para una producción que lleva tres años de trabajo y hoy transita la recta final de su rodaje. Y más allá de lo que implica trabajar en un estudio mexicano de primer nivel para terminar la película, el premio abre una puerta concreta para su recorrido internacional.