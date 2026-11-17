La vivienda del reconocido escritor e historiador sanjuanino César H. Guerrero sufrió un nuevo robo ayer pasado el mediodía , a poco más de un mes del acto en el que se realizó su puesta en valor y se oficializó el proyecto de convertirla en casa museo . Es el segundo ataque que registra el inmueble este año, tras el ocurrido en enero.

El hecho sucedió en la propiedad ubicada en el pasaje a Angualasto, de Capital . Según relató Sacha Guerrero, museóloga, hija del historiador y principal heredera de su acervo cultural, los delincuentes actuaron a plena luz del día y con herramientas para forzar los accesos.

"Si vieran cómo han doblado los barrotes de las rejas y me han destrozado una puerta lateral", explicó Guerrero a este medio. “Justo unas vecinas pasaron y vieron la puerta abierta, les llamó la atención y me llamaron por teléfono, volví a la casa y mientras tanto ellas mismas llamaron a la policía”, agregó.

Al revisar el interior, la museóloga constató algunos destrozos materiales, y aún evalúa el alcance de las pérdidas . “Lo voy descubriendo en el momento… Revolvieron todo, parece que buscaban joyas o dinero. Han roto algunas cosas, como cuadros, por ejemplo, además de los vidrios y las rejas. A pleno mediodía, han venido con todos los elementos", señaló angustiada Guerrero, quien manifestó que esto representa también un golpe económico para la familia , que sostiene el inmueble con recursos propios.

“Este espacio no es simplemente un edificio, es un verdadero templo de la identidad sanjuanina. Es el hogar del gran historiador Don César H. Guerrero, donde cada libro, cada documento y cada objeto resguardado guarda a fuego la historia, las luchas y la memoria viva de nuestra provincia”, escribió en sus redes, conocida la lamentable noticia, la presidente de la Asociación Museos Privados (AMUPRI) de San Juan, la abogada Silvia Manzini.

El objetivo: la casa museo y biblioteca

La iniciativa de transformar el hogar que habitó César H. Guerrero en un ámbito abierto a la comunidad nació luego de no encontrar una institución que tuviera el espacio físico suficiente para recibir en donación todo el archivo del autor. El acervo incluye su obra completa, compuesta por 39 libros y 39 folletos encuadernados, además de su biblioteca personal de más de 4.000 volúmenes sobre historia, geología y genealogía.

Con ese objetivo es que, en octubre pasado, coincidiendo con el mes aniversario del natalicio y fallecimiento de César H. Guerrero, se concretó -en presencia de autoridades y figuras de la cultura- ese acto de puesta en valor de la casa, primer paso del proyecto.

Consultada sobre el avance del mismo, Manzini explicó que hay una ley sobre museos, que se sancionó en 2025 y que fue publicada, pero no está reglamentada. “Esa ley dice que hay que llevar a cabo ciertos actos pertinentes para que un museo sea tal, por ejemplo, los inventarios sobre los elementos que contiene; pero al no estar reglamentada, no podemos llevarlo a cabo, porque la ley está inaplicable", declaró Manzini. “Estamos en un vacío y estamos sufriendo consecuencias por inacción", sostuvo.