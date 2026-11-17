A casi doce meses de haber anunciado su separación de Mauricio Macri, Juliana Awada ha sido vinculada sentimentalmente con José Luis «Lolo» Longinotti, un empresario reconocido por su extensa trayectoria en los ámbitos de la publicidad y la tecnología. La noticia comenzó a circular este domingo, generando diversas repercusiones mediáticas, si bien aún no ha recibido confirmación por parte de los protagonistas.
José Luis Longinotti ejerce desde 2018 como Global Managing Director de NEORIS, una compañía especializada en ingeniería digital, transformación tecnológica y consultoría. Su carrera profesional, que abarca más de treinta años en puestos de liderazgo, incluye colaboraciones con corporaciones internacionales de la talla de PepsiCo, Philip Morris y AOL/Time Warner.
Asimismo, Longinotti sumó una significativa participación de catorce años en DDB, donde ocupó la presidencia para el Cono Sur, y fue socio en la agencia Del Campo Nazca Saatchi & Saatchi. Su incursión empresarial también se extendió al mercado inmobiliario y a proyectos de clubes deportivos, liderando iniciativas como La Colina Golf & Polo Club y La Ensenada Polo Ranch.
La trayectoria de José Luis Longinotti en la industria
La trayectoria de José Luis Longinotti lo ha posicionado como una figura destacada en el sector empresarial. Tras su paso por DDB, donde presidió la filial del Cono Sur durante 14 años, y su rol como socio en Del Campo Nazca Saatchi & Saatchi, su experiencia se amplió a otros ámbitos.
Actualmente al frente de NEORIS, una consultora en ingeniería digital, Longinotti ha liderado la transformación tecnológica de diversas empresas. Previamente, su carrera incluyó roles de liderazgo en gigantes como PepsiCo, Philip Morris y AOL/Time Warner, demostrando una versatilidad que trasciende el sector publicitario.
La separación de Juliana Awada y Mauricio Macri
La separación entre Juliana Awada y Mauricio Macri se hizo pública en enero de 2026, después de más de quince años de relación y una hija en común, Antonia. La decisión, según se informó en su momento, fue de mutuo acuerdo y previa a las festividades de fin de año, marcando el inicio de caminos separados para ambos.
Desde que se anunció su ruptura, el expresidente Macri ha sido relacionado sentimentalmente con la empresaria textil Dolores «Lola» Teuly. Hasta el momento, tanto Juliana Awada como José Luis Longinotti han mantenido silencio respecto a los rumores de una posible relación sentimental.