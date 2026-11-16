La Cátedra de Clarinete del Departamento de Música, dependiente de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la UNSJ, realizará su concierto final este martes 17 de noviembre. La presentación tendrá lugar a las 20:00 h en el Departamento, y será protagonizada por alumnos del ciclo preuniversitario.
La velada funciona como cierre del ciclo lectivo y busca exhibir el aprendizaje colectivo desarrollado durante todo el año en distintas formaciones de cámara, que abarcan desde dúos y tríos hasta cuartetos y ensambles. Según explicó el profesor Marcelo González a DIARIO DE CUYO, esta modalidad complementa las clases individuales que cada estudiante toma con los docentes de la cátedra y resulta fundamental para su formación integral.
"Tienen esta experiencia de tocar en grupo, que es muy importante porque ellos se van acostumbrando justamente a escuchar, no solo a escucharse, sino a escuchar a los otros, a escuchar a sus compañeros, tocar en conjunto, que es algo que lleva mucho entrenamiento", detalló el docente.
Uno de los pilares pedagógicos del proyecto es la inclusión temprana de todos los estudiantes, sin importar su nivel técnico actual. El programa integra tanto a los jóvenes más avanzados como a quienes dieron sus primeros pasos con el instrumento este mismo año.
"Nuestra idea es que apenas ellos puedan sacar sonido en clarinete y puedan tener cierto control, ya empiecen a tocar en grupo y que no sea algo que tienen que esperar a tocar más o estar más avanzados para tocar con otros. Por eso los arreglos que yo preparo son justamente pensando en eso, desde los principiantes hasta los más avanzados, siempre dentro del ciclo preuniversitario", subrayó González.
Alumnos preuniversitarios de la Cátedra de Clarinete
Un concierto ecléctico
El programa musical diseñado para la noche del martes propone un recorrido variado por distintas épocas y estilos:
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Dúos: Obras de Jean Lefebvre y Carl Philipp Emanuel Bach.
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Cuarteto: Cuatro Voces, del compositor Álvaro Bellavarto, interpretado por los alumnos más jóvenes.
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Arreglo popular: Una adaptación realizada por el propio González de Because, clásico de The Beatles perteneciente al álbum Abbey Road.
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Cierre académico: Una pieza de Georg Friedrich Händel extraída de la ópera Xerxes.
Además de este cierre anual, el docente resaltó la proyección artística que vienen demostrando varios de los integrantes del grupo, quienes participaron como ensamble en el Festival Internacional Cuyo Contemporáneo 2025, ocasión en la que estrenaron en San Juan una obra de un destacado compositor argentino.