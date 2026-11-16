La presentación tendrá lugar este martes 17 de noviembre, a las 20 horas, en el Departamento de Música, con un repertorio variado.

Protagonistas. El concierto recorrerá un repertorio variado, desde una obra de Los Beatles hasta otra de Jean Lefebvre.

La Cátedra de Clarinete del Departamento de Música, dependiente de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la UNSJ, realizará su concierto final este martes 17 de noviembre. La presentación tendrá lugar a las 20:00 h en el Departamento, y será protagonizada por alumnos del ciclo preuniversitario.

La velada funciona como cierre del ciclo lectivo y busca exhibir el aprendizaje colectivo desarrollado durante todo el año en distintas formaciones de cámara, que abarcan desde dúos y tríos hasta cuartetos y ensambles. Según explicó el profesor Marcelo González a DIARIO DE CUYO, esta modalidad complementa las clases individuales que cada estudiante toma con los docentes de la cátedra y resulta fundamental para su formación integral.

"Tienen esta experiencia de tocar en grupo, que es muy importante porque ellos se van acostumbrando justamente a escuchar, no solo a escucharse, sino a escuchar a los otros, a escuchar a sus compañeros, tocar en conjunto, que es algo que lleva mucho entrenamiento", detalló el docente.

Uno de los pilares pedagógicos del proyecto es la inclusión temprana de todos los estudiantes, sin importar su nivel técnico actual. El programa integra tanto a los jóvenes más avanzados como a quienes dieron sus primeros pasos con el instrumento este mismo año.

"Nuestra idea es que apenas ellos puedan sacar sonido en clarinete y puedan tener cierto control, ya empiecen a tocar en grupo y que no sea algo que tienen que esperar a tocar más o estar más avanzados para tocar con otros. Por eso los arreglos que yo preparo son justamente pensando en eso, desde los principiantes hasta los más avanzados, siempre dentro del ciclo preuniversitario", subrayó González.