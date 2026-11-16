Tras superar un grave cuadro de covid-19 y una infección urinaria, la conductora volvió a Con Carmen y reveló los momentos que vivió.

Luego de superar días complicados con su salud, Carmen Barbieri volvió este lunes a la televisión, para ponerse al frente de Con Carmen, por la pantalla de El Nueve. La conductora de 71 años relató al aire el complejo cuadro de covid-19 e infección urinaria que obligaron su internación y confesó que lo pasó muy mal.

Recibida entre aplausos por su equipo de trabajo, la capocómica dejó en claro la magnitud de lo atravesado apenas tomó la palabra. “¡Acá estoy! Buenas tardes, estoy acá; yo les voy a decir algo, chicos: los extrañé”, festejó con la energía que suele caracterizarla, aunque rápidamente dio paso al crudo testimonio sobre su paso por el sanatorio del barrio porteño de Belgrano.

Con total franqueza, explicó cómo se desencadenó la emergencia clínica que obligó a suministrarle antibióticos y medicación intravenosa. Según precisó, mientras superaba el coronavirus, una bacteria afectó sus vías urinarias y puso en jaque su organismo. “Casi hago una infección generalizada. Cuando se estaba yendo el covid, entró una bacteria. El covid y la bacteria peleaban en mi cuerpo. Mi cuerpo peleaba. Yo estaba que no daba más, pero, como pude, le di batalla y estoy acá parada”, contó al aire.

El momento más alarmante ocurrió hacia el final de la semana pasada, cuando su temperatura corporal se disparó de forma peligrosa. “El viernes creí que me moría, tenía 41 de fiebre. Estuve de verdad bastante brava”, recordó ante su panel, antes de apelar a su habitual cuota de ironía para dimensionar el alivio: “Yo amo la palabra casi; casi me muero, casi me internan, casi, casi hago una infección generalizada”.

Carmen Barbieri, entre antecedentes y controles El deterioro físico de la artista había comenzado a mediados de octubre con un cuadro agudo de gripe, bronquitis y broncoespasmo. Aunque entonces afrontó un tratamiento ambulatorio, una posterior descompensación por baja presión derivó en su hospitalización el pasado 8 de noviembre, situación que mantuvo en vilo a su entorno y a su hijo Federico Bal, quien seguía la evolución a la distancia desde Costa Rica.