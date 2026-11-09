    • 9 de noviembre de 2026 - 08:49

    Preocupación por la salud de Carmen Barbieri: fue internada por coronavirus

    La conductora permanece bajo observación en una clínica del barrio porteño de Belgrano. Su hijo, Federico Bal, confirmó que volvió a dar positivo de Covid-19.

    Carmen Barbieri.

    Carmen Barbieri.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La salud de Carmen Barbieri volvió a generar preocupación luego de que la conductora fuera internada este sábado en la Clínica Zabala, ubicada en el barrio porteño de Belgrano. La capocómica, de 71 años, atraviesa un nuevo episodio médico después de varias complicaciones que sufrió durante las últimas semanas. Su hijo, Federico Bal, confirmó que presenta una infección urinaria y que también recibió un nuevo resultado positivo de coronavirus.

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    El actor explicó que su madre permanece bajo seguimiento médico y que los profesionales están controlando su evolución. Aunque inicialmente había descartado que el covid fuera el motivo de la internación, posteriormente corrigió la información al enterarse de que Barbieri había vuelto a contraer el virus.

    "Tuvo también hace una semana. Viene de una racha de mierda, pobre", expresó Bal, quien se mostró esperanzado respecto de la recuperación de su madre. Según estimó, si evoluciona favorablemente, podría recibir el alta médica en los próximos días.

    Un mes complicado para la conductora

    La nueva internación se suma a una seguidilla de problemas de salud que Carmen Barbieri atravesó durante octubre. En ese período llegó a presentar broncoespasmo, meningitis y coronavirus, además de episodios de fiebre que alcanzaron los 40 grados.

    La situación la obligó a suspender compromisos laborales y permanecer en reposo. En medio de aquel cuadro, la propia conductora había contado que sufrió una fuerte baja de presión y estuvo cerca de desmayarse.

    Su regreso a la actividad tampoco resultó sencillo. Después de varios días de recuperación, intentó volver a su programa Con Carmen, que conduce por El Nueve, pero sufrió una nueva descompensación antes de llegar al canal.

    Su asistente, Gaby, había preparado el traslado en automóvil, aunque Barbieri decidió no continuar después de experimentar mareos al salir de su casa. "Estoy débil, con baja de presión. Estaba por subir al auto y me mareé, me mareé tanto que se me nubló todo", había relatado en un mensaje dirigido a Pampito.

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