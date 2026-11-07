Fiesta de la Tradición: seguí en vivo la primera noche de festejos

Esta noche comienza la 65ta. edición de la Fiesta de la Tradición y la Municipalidad de Jáchal habilitó la transmisión de la misma a través de su canal de YouTube. Por este medio, quienes no puedan asistir a la Plaza San Martín -escenario de la jornada inaugural- podrán disfrutar de los atractivos de esta primera velada.
En esta apertura, el público puede deleitarse con las destacadas actuaciones de reconocidos artistas de la música folclórica nacional, tales como Las Voces de Orán, Carafea y Julio Zalazar, junto a destacados artistas provinciales. También podrán seguir los desfiles gauchos y de carros; y, principalmente, uno de los momentos más emotivos: la elección y proclamación de la nueva Paisana Nacional de la Tradición.
Para ser parte de esta jornada inaugural, se debe ingresar a través del enlace oficial de la transmisión en el canal de YouTube de la Municipalidad de Jáchal.