Fiesta de la Tradición: seguí en vivo la primera noche de festejos

El municipio transmitirá, desde la tarde, el comienzo de las celebraciones en la Plaza San Martín. Hoy se elige la Paisana Nacional.

La Fiesta de la Tradición comenzará esta tarde y se puede ver por YouTube.

Esta noche comienza la 65ta. edición de la Fiesta de la Tradición y la Municipalidad de Jáchal habilitó la transmisión de la misma a través de su canal de YouTube. Por este medio, quienes no puedan asistir a la Plaza San Martín -escenario de la jornada inaugural- podrán disfrutar de los atractivos de esta primera velada.

En esta apertura, el público puede deleitarse con las destacadas actuaciones de reconocidos artistas de la música folclórica nacional, tales como Las Voces de Orán, Carafea y Julio Zalazar, junto a destacados artistas provinciales. También podrán seguir los desfiles gauchos y de carros; y, principalmente, uno de los momentos más emotivos: la elección y proclamación de la nueva Paisana Nacional de la Tradición.