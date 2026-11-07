    • 7 de noviembre de 2026 - 13:39

    Detuvieron a Emanuel Noir, cantante de Ke Personajes, por golpear a un policía en un casino de Entre Ríos

    El músico fue arrestado en Concepción del Uruguay tras intentar entrar a un local ya cerrado. El agente, de 40 años, sufrió lesiones en el rostro.

    Emanuel Noir.

    Emanuel Noir.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Emanuel Noir, líder de la banda Ke Personajes, fue detenido este sábado por la mañana en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, luego de golpear a un policía que le impidió ingresar a un casino que ya había cerrado sus puertas.

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    Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, el altercado ocurrió hacia las 5.45. Noir golpeó al agente, que cumplía tareas de seguridad, y le provocó lesiones en el rostro. De acuerdo con una foto de la víctima, de 40 años, las heridas son notorias. Medios locales señalaron que los cortes habrían sido provocados por los anillos que el cantante llevaba puestos.

    En el lugar también estaba un amigo del artista, identificado como Nicolás Gómez, de 29 años. Los efectivos usaron “la fuerza mínima e indispensable” para detener a ambos. Las fuentes indicaron que Noir estaba alterado y violento ante la presencia policial.

    Intervino el fiscal auxiliar en turno, Juan Pablo Gile, que dispuso el traslado de Noir a la alcaidía de la Comisaría Primera por los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones. Sobre la situación procesal de Gómez, las fuentes no precisaron bajo qué imputación fue arrestado.

    Noir nació en Entre Ríos en 1989. En una entrevista reciente con Mario Pergolini contó que creció en un entorno social vulnerable y que atravesó problemas de consumo que lo llevaron a internarse en una institución de rehabilitación en Santa Fe.

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