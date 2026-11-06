Musivaria: el universo de mosaicos de Pablo Henríquez llega al Chalet Cantoni

El 11 de noviembre, el Chalet Cantoni presentará una propuesta inusual: la exposición de mosaiquismo del artista Pablo Henríquez . La muestra reúne 22 obras circulares que interpretan vida y obra de grandes figuras de la cultura argentina , desde Chiquito Escudero a Roberto Arlt, pasando por Mercedes Sosa .

La exhibición guarda una historia singular. Las piezas se concibieron por encargo para el complejo habitacional El Aleph , cuyo desarrollador es Elio Azerrad; 22 viviendas que llevarán, cada una, el nombre de una de estas figuras. Sin embargo, una vez concluidas y antes de llegar a destino, este primer viaje de Henríquez al mosaiquismo tendrá una estación: “Musivaria”, la única oportunidad de verlas reunidas, en esta disposición, hasta el 2 de diciembre.

“Musivaria es el nombre que se le daba a la actividad del mosaiquista en la antigüedad. Y etimológicamente viene de lo musivo, y eso viene de musas. Entonces el arte de las musas”, contó a DIARIO DE CUYO Henríquez.

Experiencia profunda para él, también decidió sumar algo de la trastienda de este trabajo: una vidriera especial dentro del montaje, donde exhibirá sus herramientas de corte, los materiales crudos y el paso a paso del proceso, en un gesto que también revaloriza la nobleza de un oficio que lo cautivó.

El encuentro de Henríquez con el mosaiquismo no estaba en sus planes; su terreno conocido -y que le ha valido un gran reconocimiento- ha sido la pintura. Pero al recibir el encargo de crear una obra para cada dúplex, el artista tuvo que pensar en materiales capaces de resistir la intemperie sanjuanina. Fue ahí cuando las piezas del rompecabezas encajaron.

“Yo justo venía de conocer Pompeya, en Italia, y me había quedado muy pegado con el mosaico, una técnica muy noble y muy antigua”, dijo sobre su elección, que derivó en un gran proceso de aprendizaje. “Es una técnica complejísima, que requiere materiales especiales, herramientas especiales, es un oficio especial. Tenés que cortar materiales duros, ver la forma de componer, de pensar la idea... Yo estoy acostumbrado a la pintura y esto es otro planeta”, explicó.

El proceso requirió armarse de herramientas específicas y fabricar soportes de chapa con tratamientos especiales para evitar que el paso del tiempo los arruine. La búsqueda de insumos lo llevó a Buenos Aires y Chile, para conseguir gamas de color en azulejos, venecitas y gemas que no conseguía aquí.

“Yo soy un principiante en esto, lo reconozco; entré por el lado del arte, no de la técnica pura, pero también por eso me gusta exponerlo, para recibir las críticas de mis colegas, que para mí son santa palabra”, declaró Pablo. “De repente me meto en esto por la ventana, porque en San Juan hay grandes mosaiquistas, que le dedican su vida a esto. Yo lo hago con todo respeto y tratando de aprender", expresó.

Mario Pérez

22 personalidades, en las manos de Henríquez

El complejo habitacional lleva por nombre Aleph, un guiño directo al universo literario de Borges. Cada uno de los dúplex fue bautizado con el nombre de una figura de la cultura, desde Cortázar, Sábato y Barenboim hasta referentes locales como Mario Pérez, Chiquito Escudero y Bibi Zogbé. Interpretar mundos tan dispares sin caer en lo obvio fue uno de los mayores desafíos creativos.

“No fue fácil evitar la tentación de hacer un retrato o caer en la ilustración de cada personalidad. Traté de hacer una interpretación propia de sus búsquedas”, explicó. El reto lo llevó a pensar incluso en quienes habitarán esas casas: “Es algo que vas a ver toda tu vida. Sábato, por ejemplo, era un escritor de un estilo muy oscuro. ¿Cómo hacés para no cargar esa pesadez en la puerta de entrada?”, se planteó el artista, quien, además, buscó conectar cada propuesta con la esencia borgeana, a través de espejos y otros detalles.

“La idea también fue seguir la referencia del cuento, pero también lograr que quien se pare frente al mosaico se vea reflejado, forme parte de la pieza”, precisó. Además, dejó “escondidas” pequeñas referencias a la Divina Comedia, de Dante Alighieri.

“El Aleph ha sido muy estudiado y aparentemente Borges refleja ahí algo de la estructura y simbología de la Divina Comedia, así que también he puesto pequeñas referencias, es un detalle", apuntó, casi como un guiño para quienes disfrutan descubrir secretos en el arte.

Victoria Ocampo

Un artista en transición

Esta exhibición llega en un momento de replanteo personal para Henríquez. Tras completar una diplomatura en Prácticas Artísticas Transdisciplinares en la UNSJ, su mirada sobre la producción visual dio un giro. “Me di cuenta de que mi búsqueda iba por el lado del arte contemporáneo. Hoy el artista busca el medio que necesita según lo que quiere expresar”, comentó. En ese “transicionar” inscribe su acercamiento al mosaiquismo, donde confluyen arte y oficio artesanal.

“Yo soy artista y respeto mucho la artesanía, que es parte de lo que se está perdiendo en el mundo, los oficios. Y es lo más noble, porque tiene una genealogía, viaja de boca en boca, de taller en taller… Y también me parece importante esto de volver a poner en valor el taller del artista, que es donde suceden estas cosas. Por eso me gusta mostrar los procesos, no solo la obra, por la emoción que me produjo a mí descubrirlos”, sostuvo.

Con el montaje ya casi listo en el Chalet Cantoni -aprovechando los rieles que donó para cuidar las paredes del edificio-, el artista vive esta experiencia como un punto de inflexión. “Es una forma de tomar distancia y de mirar con perspectiva”, sintetizó.

Ernesto Sábato

La cita en el Chalet Cantoni

MUSIVARIA | Los mosaicos de Aleph